I en helt fuld Budolfi Domkirke i Aalborg sagde familie og venner farvel til 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

B.T.s reporter udenfor kirken fortæller, at mens klokkerne ringede ud efter bisættelsen, blev Mia båret ind i rustvognen.

Langsomt kom folk ud af kirken og fyldte hele Budolfi Plads, hvorefter en kæmpe bunke af roser blev lagt på kisten. Flere hundrede mennesker stod og kiggede på i stilhed, mens de sidste roser blev lagt på.

Inde i kirken var hele midtergangen fyldt med blomster, og pladserne helt fulde.

Mens kisten blev båret ind i rustvognen stod flere hundrede mennesker og betragtede afskeden. Foto: Brian Bjeldbak/Byrd Vis mere Mens kisten blev båret ind i rustvognen stod flere hundrede mennesker og betragtede afskeden. Foto: Brian Bjeldbak/Byrd

Og mens meget de seneste uger har drejet sig om mordet på Mia samt efterforskningen i kølvandet på hendes forsvinden 6. februar, handlede bisættelsen om hendes liv.

Familien har ønsket at holde præstens tale i sin helhed privat, men en pointe vi kan gengive her, er, at selvom der ikke var mening i Mias død, var der masser af mening i hendes liv.

Mia Skadhauge Stevn blev bisat i dag fra Budolfi Domkirke klokken 13, og det var sognepræst Troels Laursen, der stod for bisættelsen. Ifølge familiens ønske var alle, der har eller havde haft en forbindelse til Mia Skadhauge Stevn, velkomne til at møde op og sige et sidste farvel.

Og der var rigeligt, der tog imod invitationen. Hundredevis af mennesker både indenfor og udenfor kirken var mødt op for at give et sidste farvel til den 22-årige sygeplejerskestuderende.

Allerede fra klokken 11.30 begyndte de første at ankomme, og siden mødte flere hundrede mennesker op for at tage en sidste afsked. Nogle med store farverige buketter.

Og mens venner og familie inde i kirken tog afsked med Mia, tog flere forbipasserende plads ude foran for at vise en sidste respekt.

På Budlfi Plads havde mange også taget opstilling mens kisten med Mia Skadhauge Stevn blev båret ind i rustvognen. Foto: Brian Bjeldbak/Byrd Vis mere På Budlfi Plads havde mange også taget opstilling mens kisten med Mia Skadhauge Stevn blev båret ind i rustvognen. Foto: Brian Bjeldbak/Byrd

Blandt andet Cathrine Chröis.

»Jeg kendte hende ikke, men vidste godt, bisættelsen var i dag, og jeg er lige så gammel som hende, så det rammer,« forklarede hun til B.T. reporter og fortsatte:

»Jeg har fulgt hele sagen tæt og går selv i byen, så jeg har tænkt meget over, at det kunne have været mig eller min søster.«

Generelt var det alle aldersgrupper, der var mødt op for at sige farvel. Både ældre ægtepar, unge mennesker og forældre med børn.

Og Cathrine Chröis havde da også sin mor med:

»Vi tager lige et øjebliks eftertænksomhed her på pladsen, for mig som mor er det jo skræmmende at tænke på. Det kunne have været en af mine døtre.«

Også Nordjyllands Politi var til stede ved bisættelsen, hvor de primært sørgede for færdsel og det trafikale omkring Budolfi.

»Vores erfaring er, at når det er så ungt et menneske, så kommer der rigtig mange mennesker. Folk, der kender hende, har kendt hende eller personer, der ønsker at vise deres sympati,« sagde vicepolitiinspektør Niels Kronborg til B.T. tidligere på dagen.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur 6. februar. Her blev hun sidst set stige ind i en personbil foran Netto på Vesterbro i Aalborg. Hun blev senere fundet dræbt.

Der er to 36-årige mænd sigtede i sagen, hvoraf den ene er varetægtsfængslet, mens den anden er løsladt.