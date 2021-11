Den 27-årige mand, der for en uge siden blev knivstukket i Aalborg, er afgået ved døden.

Det har et familiemedlem til den 27-årige oplyst over for B.T.. Familiemedlemmet ønsker dog ikke at udtale sig yderligere, andet end at familien slukkede respiratoren torsdag.

Nordjyllands Politi bekræfter ligeledes dødsfaldet i en pressemeddelelse.

Knivstikkeriet skete tidligt om morgenen fredag 12. november på adressen Ved Stranden i Aalborg, hvor politiet meldte om to sårede: Den 27-årige, som er afgået ved døden, og en 20-årig, der er meldt uden for livsfare.

Trods flere anholdelser i sagen søger politiet fortsat vidner. Særligt ét vidne er interessant:

»Vi søger særligt efter et vidne, som vi ved fra vores efterforskning af sagen kan have set knivstikkeriet udspille sig ved indgangen til Jomfru Anes Gård – lige ved Q-park palads, der ligger Ved Stranden,« siger politikommissær Lene Mikel Madsen, der understreger, at der er tale om et vidne i sagen og ikke en mistænkt.

Politiet udsender følgende signalement af vidnet:

Yngre mand, mørkt kort hår, lys i huden, iført mørkeblå trøje eller tynd jakke. Han har hvid t-shirt/trøje på under jakken/trøjen. Han var iført sorte bukser og lyse sportssko med lyse snørebånd.

Vidnet befandt sig i Jomfru Ane Gade i tidsperioden 04.25-04.27.

Efter knivoverfaldet blev to personer anholdt i sagen, begge mistænkt som formodede gerningsmænd.

»Vi fik hurtigt solide spor at gå efter, så vi allerede kl. 09.42 kunne skride til anholdelse af de to mistænkte mænd. Pågribelsen af de to mistænkte skete på en adresse i det sydlige Aalborg,« siger politikommissær i sagen, Lene Mikel Madsen.

Udover de anholdte personer, blev det ene offer, den 20-årige, også anholdt i sagen, da han formentlig var involveret i knivstikkeriet. Han blev sammen med de to andre fremstillet i grundlovsforhør.

Politiet var massivt til stede med flere patruljer efter knivoverfaldet. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politiet var massivt til stede med flere patruljer efter knivoverfaldet. Foto: presse-fotos.dk

Den 20-årig er siden blevet løsladt.

Nordjyllands Politi understreger, at der foregår et massivt efterforskningsarbejde, der skal klarlægge forløbet før, under og efter.

Motivet for knivoverfaldet er ikke kendt:

»Det er en del af efterforskningen. Vi kan dog slå fast, at det ikke er banderelateret eller et tilfældigt overfald. Vi kan om årsagen kun sige, at vores arbejde indtil nu har påvist, at der er en relation mellem personerne, og at der er tale om en forudgående uoverensstemmelse – og det er den, som formentlig fører til knivstikkeriet,« siger politikommissær Lene Mikel Madsen, der tilføjer:



»Vi har flere efterforskningsskridt foran os: Det indebærer blandt andet afhøringer, forhøringer og tekniske samt retsmedicinske undersøgelser. Af hensynet til vores efterforskning af sagen har vi ingen yderligere informationer i øjeblikket.«

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra vidner, der ved noget, på telefon 1-1-4.