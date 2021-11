Tidligt i morges skete der et knivstikkeri på adressen Ved Stranden.

Siden har politiet ledt intensivt efter mistænkte, og to mistænkte personer er kl. 9:45 blevet anholdt på en adresse i det sydlige Aalborg.

»Jeg kan ikke sige andet end, at det er to personer, vi sætter i forbindelse med den her sag. Det erefterforkningen, der har sat os i forbindelse med de her to personer,« siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Det var to mænd på henholdsvis 20 og 27 år, der blev tukket.

Den 20-årige mand blev stukket i brystet og var i morges i kritisk tilstand.

Den 27-årige blev stukket i benet.

»Situationen er stadig alvorlig for den ene af dem, der er blevet stukket ned. De er begge blevet behandlet på sygehuset, og den ene er der stadigvæk,« siger Anders Uhrskov.

Hvad de anholdtes relation er til de to mænd, der er blevet stukket ned, kan vicepolitiinspektøren ikke sige noget om endnu.

Vidner bedes fortsat ringe til politiet på 114, hvis de ved noget om sagen.

