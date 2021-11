En times biljagt, en rulle pigtråd og en masse patruljevogne skulle der til, før en mand torsdag aften kunne stoppes i sin vanvidskørsel.

Det var i Vesthimmerland, at Nordjyllands Politi torsdag aften lagde mærke til en mistænkelig kørsel fra en bil og ville standse ham for at kontrollere, om han var påvirket.

»Så stikker han af. Vi jagtede ham i en time og måtte sætte en del patruljer på, men nu har vi lige fået ham standset,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jes Faldberg, klokken lidt i 21 torsdag aften.

Og det var en ualmindelig metode, politiet var nødt til at tage i brug.

»Vi standsede ham med stingerspikes (en form for pigtråd red.). Det er ret sjældent, vi bruger det,« fortæller vagtchefen.

Manden blev fanget ved Sebbersund.

»Han kan i hvert fald se frem til rigtig, rigtig mange sigtelser. Specielt for hastighed, og vi konfiskerer selvfølgelig også køretøjet. Han har været oppe at køre så hurtigt, at vi snakker vanvidskørsel. Han nåede op på 190 kilometer i timen,« siger Jes Faldberg.

Nu skal det undersøges, om manden rent faktisk er beruset, og derefter vil politiet klarlægge, præcist hvilke sigtelser, han skal have.