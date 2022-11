Lyt til artiklen

For syv uger blev familien Morsø konfronteret med deres værste mareridt.

I en fransk avis læste de nemlig, at deres højt elskede Sasia Amalie Morsø, var blevet fundet dræbt i et køleskab i den sydfranske by Grasse.

Nu er hun endelig kommet hjem, skriver familien i en pressemeddelelse.

»Vi ved stadig ikke meget om, hvad der præcist er sket med Sasia i Sydfrankrig,« lyder det.

Parret boede i et velhaverkvarter tæt på den franske riviera i en 300 kvardratmeter stor villa. Fransk politi ransagede huset søndag. Foto: Nice-Matin/ Sébastien Botella Vis mere Parret boede i et velhaverkvarter tæt på den franske riviera i en 300 kvardratmeter stor villa. Fransk politi ransagede huset søndag. Foto: Nice-Matin/ Sébastien Botella

Videre skriver familien, at hun var en højt elsket datter, søster, svigerinde, moster, faster, barnebarn, kusine, niece og veninde med masser af drømme og håb for fremtiden.

»En fremtid der endte så brutalt og brat. Vores verden er for evigt forandret.«

Familien udtrykker samtidig deres dybeste taknemmelighed for al den kærlighed og omtanke, de har mødt i denne svære tid.

De tager afsked med hende i Aarhus Domkirke 19. november og begraver hende i den efterfølgende uge.

»I stilhed sammen med hendes nærmeste,« lyder det.

Det var den 17. september, at den 30-årige kvinde blev fundet. Ifølge den franske avis Nice-Matin var hun blevet skudt i hovedet, tre til fire dage før hun blev fundet død i køleskabet.

En 31-årig dansk mand, som var den afdøde kvindes kæreste, er blevet varetægtsfængslet. Han er mistænkt for at have dræbt kvinden og forsøgt at skaffe sig af med liget i et køleskab.

Det var to af danskerens mandlige venner, der meldte ham til politiet.

De to venner blev angivelig betalt af danskeren for at skaffe et gammelt køleskab af vejen. Men det aflåste køleskab lugtede angivelig så hæsligt, at de to mænd valgte at bryde det op, hvorefter de fandt liget.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvordan den 31-årige mand forholder sig til drabssigtelsen.

B.T. har tidligere talt med flere bekendte til den sigtede, der fortæller om en yderst privat mand, der havde en anden og mere dyster side.

Angiveligt var manden allerede inden drabet i politiets søgelys, hvor han var blevet anholdt for hundemishandling af sin hund.