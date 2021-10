Har du modtaget et opkald fra din bank? Så kan det godt være, du lige skal tjekke en ekstra gang, om det nu rent faktisk også er din bank, der har ringet.

Østjyllands Politi oplyser nemlig, at de torsdag har modtaget to anmeldelser om ældre kvinder, der er blevet snydt af svindlere, som udgav sig for at være deres bank.

Omkring klokken 11.30 blev den første kvinde ringet op af en mand, der sagde, han var fra hendes bank. Den 77-årige kvinde fra Brabrand blev fortalt, at nogen havde forsøgt at hæve penge fra hendes konto, og at hun derfor skulle have nyt kreditkort.

På den måde lokkede manden den 77-årige til at udlevere koden til sit kort, hvorefter han sagde, at han ville sende en medarbejder til hendes adresse for at hente kortet.

Ganske rigtigt dukkede der kort efter en mand op, som kvinden godtroende udleverede kortet til.

Har du selv oplevet banksvindel?

Kvinden fik dog mistanke om, at der var noget galt, og hun nåede derfor at spærre kortet, inden der blev hævet penge på det.

Det var samme fremgangsmåde, der blev brugt mod en 88-årig kvinde fra Aarhus N, som ligeledes blev ringet op og fik besøg af en såkaldt bankmedarbejder.

Hun nåede dog ikke at spærre sit kort, og gerningsmændene hævede flere tusinde kroner på det.

Østjyllands Politi har oplevet flere sager med samme fremgangsmåde, hvor ældre mennesker er blevet snydt af personer, der udgiver sig for at være fra banken.

Svindlerne går ofte målrettet efter netop ældre mennesker, og politiet opfordrer derfor også børn og børnebørn til at tage en snak med deres ældre familiemedlemmer og advare dem om fremgangsmåden samt vejlede dem i, hvordan man undgår at blive snydt.