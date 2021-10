En middagstur på Jægergårdsgade i Aarhus udviklede sig torsdag dramatisk for en 58-årig mand.

Omkring klokken 11.40 ser en borger den 58-årige blive skubbet omkuld midt på vejen, hvorefter han falder til jorden.

Overfaldsmanden fortsætter herefter med at uddele spark til den liggende mand.

Det fik borgeren til at komme den 58-årige til undsætning, og han fik tilbageholdt manden, der sparkede.

Herefter blev politiet tilkaldt, og kort efter fik betjentene fat i den 38-årige gerningsmand.

Den 58-årige blev efterfølgende kørt til skadestuen, men han er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade.

Ifølge den 58-årige kender han ikke den 38-årige, og motivet for overfaldet er endnu ukendt.