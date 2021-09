Fredag og lørdag afholdt Østjyllands Politi færdselskontrol, hvor de fik assistance fra andre jyske og fynske politikredse.

Og det skulle vise sig at give pote.

Fredag var indsatsen primært koncentreret om Ringvejen i Aarhus, som politiet i forvejen har særligt fokus på, da de oplever en 'uhensigtsmæssig færdselskultur'.

Velkommen til B.T. i Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32 og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Følg os på bt.dk/aarhus og på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Det var også tilfældet fredag, som endte med 45 sigtelser fordelt på 36 personer.

Heriblandt var der to narkokørsler og en spirituskørsel.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Lørdag var indsatsen rettet med de østjyske motorveje, og 49 personer endte med at blive sigtet.

Otte af de 26 fik en betinget frakendelse for at køre for hurtigt.