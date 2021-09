Der var fart på en bilist onsdag, inden han blev stoppet af politiet.

Med mindst 111 km/t kom bilisten farende af Bøjlevej i Kastrup, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Det var nærpolitiet på Amager, der udførte en fartkontrol på strækningen, efter en række henvendelser fra lokale beboere.

Vanvidsbilisme: De nye regler 31. marts trådte en ny lovpakke i kraft, der gør, at politiet kan beslaglægge køretøjer, der er brugt i særlig grove færdselsforseelser. En af følgende betingelser skal være opfyldt, hvis det juridisk skal betegnes som vanvidsbilisme: Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t.

Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover.

Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Særlig hensynsløs kørsel.

Bilisten måtte herefter finde en anden måde at nå frem til sit gøremål på.

Bilen blev nemlig beslaglagt af politiet efter lovgivningen om vanvidskørsel.

Københavns Politi minder om, at det er muligt at anmode politiet om en færdselskontrol, hvis man oplever, at der køres for hurtigt på en strækning.

