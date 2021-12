Torsdag formiddag blev en 24-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for drabet på en 34-årig mand, der 9. december blev fundet død i Rådhusparken i Aarhus.

Han nægter sig skyldig i drabet, der ifølge anklager Maria Sørensen skulle være sket ved kvælning.

I Retten i Aarhus kom det frem, at den 24-årige blev anholdt onsdag klokken 10.22. Tidspunktet for drabet er endnu ikke præcist klarlagt.

Da den 24-årige mand blev ført ind i retssalen, var han iført en grå trøje, mørke bukser og sko, der ikke var snøret. Han havde helt røde øjne og fipskæg.

Anklagemyndigheden anmodede herefter om dørlukning af hensyn til efterforskningen.

En 58-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen, også sigtet for drabet. Han nægter sig ligeledes skyldig. Hans forsvarer Henrik Hougaard var også til stede i retten torsdag.

Østjyllands Politi har efterforsket sagen intensivt, siden den 34-årige blev fundet død af en forbipasserende tæt på en bænk i parken.

»Vi opretholder desuden sigtelsen på den 58-årige, og vi har fortsat en omfattende efterforskning foran os, før vi har klarlagt omstændighederne omkring drabet,« sagde politiinspektør Brian Voss Olsen onsdag.

Samme dag som den 34-årige blev fundet død, blev den 58-årige anholdt. Han er også sigtet for at have dræbt den 34-årige ved kvælning.

Da den 58-årige blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter drabet, kom det også frem, at der muligvis manglede et drabsvåben.

Det var den 34-årige Adam Mohammed Shik, der blev fundet død den torsdag formiddag i Rådhusparken.

Stellan Friis fortæller, at Adam Mohammed Shik var en ven for ham. Foto: Nina Gaunø Fredberg Vis mere Stellan Friis fortæller, at Adam Mohammed Shik var en ven for ham. Foto: Nina Gaunø Fredberg

Han var en del af hjemløsemiljøet i Aarhus, og flere brugere af Værestedet Jægergårdsgade og det grønlandske værested Naapiffik var i chok over nyheden.

Flere kendte nemlig både Adam Mohammed Shik og den 58-årige formodede drabsmand, som blev anholdt for drabet dagen efter. De var begge fast inventar på værestederne.

Det er endnu uklart, om de to formodede drabsmænd i forening skulle have kvalt Adam Mohammad Shik.

B.T. følger sagen.