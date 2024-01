På en sommerdag for mere end syv år siden stod Cecilie Vejlgaard af på Korsør Station to timer før Emilie Meng. Kort forinden havde de skrevet sammen for sidste gang.

I de første par år tænkte hun på sin veninde hele tiden. Hvad der var sket. Med tiden er tankerne blevet færre, selvom de aldrig helt har sluppet grebet.

Mandag morgen overvældede de hende igen.

Her kom det frem, at Korsørmanden nu er blevet tiltalt for drabet på Emilie Meng, der forsvandt sporløst i sommeren 2016, og blev fundet død i Borup et halvt år senere.

Den 32-årige tiltalte nægter sig ifølge sin advokat skyldig i sagen om Emilie Meng samt sagen fra Sorø. Han erkender fortsat delvist forholdene i sagen med den 13-årige fra Kirkerup. Dog nægter han sig skyldig i det nye forhold om drabsforsøg på pigen.

Ligeledes er han tiltalt i den opsigtsvækkende kidnapningssag fra Kirkerup, der nu også tæller et drabsforsøg, samt overfaldet på en teenagepige i Sorø.

Det betyder, at Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi mener at kunne bevise, at den 32-årige tiltalte i sagen har stået bag alle forbrydelserne. Herunder drabet på Cecilie Vejlgaards veninde.

»Nu har man gået og ventet siden sigtelsen, og det har været en hård ventetid. Det er en stor lettelse, at sagen er tættere på at blive opklaret,« siger Cecilie Vejlgaard.

Selv lærte hun Emilie Meng at kende som teenager, hvor de spillede musical sammen gennem flere år, ligesom de kom i den samme omgangskreds i Korsør.

Cecilie Vejlgaard håber, at der kan blive sat et punktum i sagen om hendes veninde.

»Det er stadigvæk meget svært at forstå. Emilie var jo lige der. Det giver stadigvæk ingen mening, at det er sket for hende,« udtalte Cecilie Vejlgaard, da sigtelsen faldt sidste år.

I dag bor hun fortsat i byen med sin kæreste og to små børn. Selvom det efterhånden er mange år siden, at mørket ramte Korsør, har utrygheden været til stede lige siden, forklarer hun.

»Jeg går aldrig ture alene om aftenen. Når jeg har været på stationen, har jeg været utryg. Når man har stået i Netto, har man kigget på nogen og undret sig over, om det kunne være dem. Det har altid ligget i baghovedet,« siger hun og fortsætter:

»Hvis det er gerningsmanden, man har fat i, ville det skabe så meget tryghed for hele byen. Der ville komme en afslutning, ikke mindst for familien. Et punktum.«

Tidslinje over sagerne Her er et overblik over sagerne 10. juli 2016 forsvandt Emilie Meng sporløst fra Korsør Station efter en bytur 25. december 2016 fortalte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til offentligheden, at den unge kvindes lig var blev fundet af en hundelufter juleaftensdag i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup 8. november 2022 blev en elev fra Sorø Gymnastikefterskole udsat for et overfald på skolens område. Pigen blev truet med kniv og tvunget ned på jorden, men hun gjorde så meget modstand, at gerningsmanden til sidst stak af. 15. april 2023 forsvandt en 13-årig pige på mystisk vis, efter hun havde færdiggjort sin avisrute ved Kirkerup i Slagelse og var på vej hjem. Hendes cykel, taske og mobiltelefon blev fundet i vejkanten. 16. april 2023 blev den 13-årige pige efter 27 timers forsvinden fundet på en adresse i Korsør. Her blev en 32-årig mand anholdt. 17. april 2023 blev den 32-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og flere voldtægter. Han erkendte delvist og blev varetægtsfængslet i fire uger. 26. april 2023 oplyste politiinspektør Kim Kliver på et pressemøde, at den 32-årige også sigtes i to andre sager. Nemlig for drabet på Emilie Meng og for overfaldet på efterskoleeleven i Sorø. 17. maj 2023 blev den 32-årige fremstillet ved Retten i Næstved igen, hvor han blev sigtet for frihedsberøvelse, drab og voldtægt af Emilie Meng og forsøg på frihedsberøvelse, voldtægtsforsøg og vold og trusler mod efterskoleeleven fra Sorø. Han nægtede sig skyldig. Fængslingsgrundlaget blev udvidet, og den 32-årige har siddet varetægtsfængslet lige siden. 8. januar 2014 bliver der rejst tiltale mod den 32-årige. 14. maj 2024 indledes retssagen, som forventes at køre over 18 retsdage.

Sagen mod Korsørmanden starter 14. maj ved Retten i Næstved.

Den 32-årige tiltalte nægter sig ifølge sin advokat Karina Skou skyldig i sagen om Emilie Meng samt sagen fra Sorø. Han erkender fortsat delvist forholdene i sagen med den 13-årige fra Kirkerup. Dog nægter han sig skyldig i det nye forhold om drabsforsøg på pigen.

