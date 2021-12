Det vidner om en bekymrende viljestyrke, at en 27-årig mand fra Hobro ifølge politiet har brugt godt og vel fem år på at planlægge et eller flere skoleskyderier.

Det mener Jan Jarlbæk, tidligere efterforsker i Rigspolitiets Rejsehold.

»At det tilsyneladende er blevet planlagt over så lang tid vidner om, at der er en vis stålsathed til at udføre handlingen, og det er svært bekymrende.«

Af anklageskriftet mod den 27-årige mand fremgår det, at manden er tiltalt for at have planlagt at dræbe en eller flere personer ved et eller flere skyderier på en eller flere bestemte skoler eller lignende institutioner i Nord- eller Østjylland.

Den 27-årige nægter sig skyldig.

Ifølge politiet skulle planlægningen være foregået i perioden fra 2015 og frem til 16. december 2020, hvor manden blev anholdt. I den periode skulle den 27-årige blandt andet have skrevet et manifest med en beskrivelse af sit ønske om at udføre et masseskyderi, ligesom han ifølge politiet også har optaget adskillige videoer, hvor han beskriver det.

»Det er en særdeles alvorlig sag. Vi mener, at den 27-årige mand har udført adskillige forberedelseshandlinger med forsæt til at begå drab, herunder har han anskaffet sig skydevåben og skarp ammunition. Det er vores opfattelse, at han af personlige årsager ville udføre skyderi på en eller flere skoler i Nordjylland eller Østjylland,« lød det tirsdag fra specialanklager Kim Kristensen, Nordjyllands Politi.

Men noget tyder på, at politiet har haft den unge mand i kikkerten gennem en længere periode.

For allerede 12. juni 2020 beslaglagde politiet to pistoler med skarp ammunition, som manden havde tilladelse til at have, og en kniv på den 27-årige mands bopæl, men først et halvt år senere, 16. december, skred politiet til anholdelse.

Det skete, tre dage efter at manden ifølge politiet oprettede en ordre på en AR-15 riffel på det såkaldte darkweb, og det har formentlig været et udtryk for, at manden ifølge politiet har været langt i sine forberedende handlinger, mener Jan Jarlbæk.

»Politiet har formentlig på et tidligt tidspunkt blevet opmærksom på manden, og så har de rettet diskrete forespørgsler i hans netværk om, hvem han omgås, er han en del af en gruppering, og hvad er det for nogle holdninger, som han giver udtryk for,« siger han og fortsætter:

»På et tidspunkt i det forløb er substansen begyndt at materialisere sig, og mistanken er blevet yderligere funderet. Der er sket noget, og han har foretaget sig nogle handlinger, som indikerer, at manden har været så langt i sin forberedelse, at man har indicier på, at han vil gennemføre det.«

Nordjyllands Politi har ikke villet oplyse, hvilke skoler eller institutionerne der har været tale om – ej heller hvor mange.

Men specialanklager Kim Christensen oplyste til B.T. tirsdag, at man var overbevist om, at man med anholdelsen af den 27-årige mand har forhindret en forbrydelse.

Nævningesagen mod den 27-årige mand er berammet til januar 2022.