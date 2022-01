12. november blev en 22-årig mand eftersøgt, da han var udeblevet fra sin afsoning.

Onsdag lykkedes det endelig politiet at finde frem til manden.

Egentlig besøgte betjentene adressen i Aarhus V, fordi de havde mistanke om, at der kunne være narkotika.

Da betjentene bankede på døren og gav sig til kende, kunne de høre en person begynde at løbe væk fra lejligheden.

Betjentene brød derfor døren ind, og de nåede lige at fange den 22-årige mand, der forsøgte at flygte ud over altanen

Det viste sig, at det var den mand, politiet i længere tid har søgt efter, og han blev derfor anholdt og kørt til arresten. Han nåede dog at få flere sigtelser med sig på vejen.

I lejligheden blev der desuden fundet en del poser med hash, skunk og kokain, nogle digitalvægte og nogle tusinde kroner i kontanter.

Stofferne blev beslaglagt, og den 22-årige blev sigtet for besiddelse af stoffer med henblik på salg. Han blev også sigtet for overtrædelse af knivloven, da politiet fandt en machete i lejligheden.

Det stoppede dog ikke her. Foran bygningen mødte politiet nemlig en 26-årig mand, som havde hash på sig og en nøgle til lejligheden. Han blev derfor også sigtet for besiddelse af stoffer med henblik på salg.

Politiet har ikke ønsket at komme nærmere ind på, hvad fængselsstraffen skyldes, men oplyser, at det drejer sig om en dom på flere års fængsel.