To mænd på 18 og 20 år blev mandag væretægtfængslet i 4 uger. De nægtede sig begge skyldige.

De to mænd blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus, hvor de blev sigtet for røveri begået mod en 17-årig dreng den 31. august i centrum af Aarhus.

De to mænd er sigtet for, sammen med en 22-årig mand, der allerede er varetægtsfængslet i sagen, at have truet den 17-årige med en kniv og tvunget ham til at hæve et større kontantbeløb fra sin konto, som han videregav til dem.

De to mænd kærede ikke kendelsen.

