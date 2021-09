Det var en rystet datter, der i fredags talte med B.T., efter hendes 76-årige mor tidligere på ugen var blevet skambidt af en aggressiv rottweiler.

På det tidspunkt var hunden nemlig ikke blevet fjernet af politiet, og det gjorde moderen voldsomt bange.

»Jeg er rystet, og jeg synes, det er vanvittigt. Min mor er så bange for at møde denne her hund, der jo helt tydeligt er farlig, men jeg er lige så bange for, at den angriber en anden voksen eller et barn. Politiet gambler med folks sikkerhed,« sagde datteren Janni Aaberg i fredags.

Nu kan B.T. så fortælle, at politiet har skiftet mening og beslaglagt hunden.

»Efter fornyet vurdering af sagen, har vi her til formiddag beslaglagt hunden. Den vil nu skulle adfærdstestet, og mens det sker, er hunden i vores varetægt. Vi forventer svar på adfærdstesten snarest,« siger politikommissær Charlotte Falck Damborg til B.T..

Den ubehagelige oplevelse fandt sted sidste mandag, da 76-årige Alice Aaberg kom gående på Risbjerg Kirkegård i Hvidovre, hvor hun var for at sørge over sin netop afdøde mand, der ligger begravet der.

På vej fra kirkegården bemærkede pensionisten en kvinde og en mellemstor hund, hun »ikke syntes så særlig hyggelig ud«, så da de var ved at passere hinanden, trådte Alice et par skridt til siden.

Om det er det, rottweileren reagerede på, er ikke til at vide, men i hvert fald hoppede den umotiveret op og bed Alice i armen, hvor den i flere sekunder hang fast.

Det kostede en luns af den ældre dames arm, og siden har hun været særdeles påvirket af episoden.

Københavns Vestegns Politi skal nu vurdere, om hunden skal aflives, eller om der blot skal være et påbud om mundkurv.