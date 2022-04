Der er nu gået intet mindre end fire måneder, siden den unge kvinde og mor til to – Yohana Kiflay – blev dræbt.

Alligevel er hun stadig ikke blevet begravet. Hendes lig har været i Østjyllands Politis varetægt siden knivdrabet i Viby i Aarhus 16. december 2021.

Hendes forældre, der bor i Eritrea, har ikke kunnet få liget udleveret, og som B.T. før har beskrevet, har det skabt store problemer for familien, der ifølge den lokale kultur og tradition ikke kan forlade deres hus og genoptage deres hverdag og arbejde, før deres datter er blevet begravet.

Forældrene taler ikke engelsk, så det er Yohana Kiflays onkler, der bl.a. er bosat i Sverige og Canada, der hjælper forældrene med at kommunikere med de danske myndigheder.

»Forældrene er dybt ulykkelige over situationen. En ting er at miste sin datter i et grusomt mord. Men ikke engang at kunne få lov til at begrave hende er ubegribeligt,« fortæller onklen Adhanom Weldezgi, der bor i Sverige.

Yohana Kiflay har efterladt sig to små børn på seks og fire år, som lige nu er i Aarhus Kommunes varetægt, fordi deres mor er død, og deres far er fængslet og sigtet for drabet. Og første skridt i forhold til at få udleveret og begravet liget har været, at Familieretshuset skulle træffe afgørelse om en midlertidig værge for børnene. Den opgave har en advokat nu fået.

Nu viser det sig så, at den midlertidige forældremyndighedsindehaver på vegne af børnene har kontaktet Skifteretten i Aarhus med en anmodning om, at Yohana Kiflay bliver begravet i Danmark og ikke i Eritrea, som familien ifølge onklerne ellers ønsker.

Det fremgår af et brev fra Skifteretten sendt til onklerne 7. april, som B.T. har fået lov til at læse.

»Jeg forstå ikke, hvorfor hun ikke må begraves i Eritrea. Hvorfor må forældrene ikke få hendes lig? Hvorfor modarbejder hele systemet os? Hvorfor skal der gå fire måneder?« siger onklen Tesfa Weldezgi, der bor i Canada.

Familien afventer nu, at Skifteretten træffer en afgørelse om, hvor Yohana Kiflay skal begraves.

Børnenes midlertidige værge, Christina Kirk Mizzi, kan af hensyn til tavshedspligt ikke kommentere sagen, før den er afgjort i Skifteretten.