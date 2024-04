En af de fire piger, der er kommet alvorligt til skade i forbindelse med en eksplosionsbrand i Helsinge, er i kunstig koma.

Det skriver TV 2, der har talt med faren til pigen. Faren understreger dog, at pigen er uden for livsfare.

B.T. har fredag aften forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi på de tilskadekomnes tilstand, men de henviser til pressemeddelelsen, der blev sendt ud fredag ved middagstid.

Heri lød det, at politiet af hensyn til tavshedspligten ikke har mulighed for at give yderligere oplysninger om tilstanden.

Foruden de fire piger på 10 og 12 år, kom også en 44-årig kvinde til skade.

Også en 43-årig mand måtte på hospitalet til behandling for de skader, som han pådrog, efter han hjalp børnene og kvinden ud af lejligheden.

B.T. talte tidligere fredag med den 43-årige mand, der er nabo til den lejlighed, hvor eksplosionen fandt sted.

Han hørte pludselig et voldsomt brag, hvorefter han så en pige på taget, der var slemt tilredt og forbrændt.

Det var torsdag aften kort før klokken 19.30, at eksplosionen fandt sted. Politiet arbejder ud fra en hypotese om, at den alvorlige hændelse opstod, fordi der inde i huset blev sat ild til en tørshampoo med en lighter.

»Der er fundet et større antal dåser tørshampoo på stedet, og vi arbejder derfor ud fra en teori om, at det er uforsigtig omgang med disse i kombination med brug af lightere, som har forårsaget branden,« lyder det fra Anne Alsøe, der er vicepolitiinspektør Nordsjællands Politi.

»Vi kan dog først sige noget endeligt om årsagen til branden, når vi har resultaterne af de tekniske undersøgelser, og også har haft mulighed for at afhøre de implicerede. Resultatet af dette, vil tidligst foreligge i næste uge,« lyder meldingen.