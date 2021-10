Københavns Politi fik onsdag aften et opkald fra en chokeret bilejer.

»Ejeren ringer og siger, at vedkommende har hørt et højt knald og kommer så ud til sin bil, der står i flammer,« siger vagtchef Dyre Sønnicksen til B.T.

Hovedstadens Beredskab rykkede derefter hurtigt ud til branden og slukkede den.

Ingen personer er kommet til skade, oplyser vagtchefen.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Episoden fandt sted på Mørkhøjvej tæt på den københavnske bydel Husum.

Den brændende bil er en blå Mercedes-Benz CLA-model fra 2020, der koster omkring 500.000 kroner i nypris.

Den har en topfart på 237 kilometer i timen og en effekt på 190 hestekræfter.

Det er endnu for tidligt for Københavns Politi, at sige om branden kan være påsat, men man har udført nogle test på stedet og taget bilen med sig til yderligere undersøgelse.