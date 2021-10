Manden, der tirsdag ved Folketingets åbning overfusede Sikandar Siddique fra Frie Grønne og hans aldrende far foran Christiansborg, påberåber sig en højere moral end muslimer. I hans optik er de alle sammen analfabeter og dybt kriminelle.

B.T. kan nu afsløre, at manden selv har flere domme for alvorlig kriminalitet bag sig.

Tyveri af en pengetransport og hashhandel er blandt de overtrædelser af straffeloven, der pryder den 44-åriges generalieblad. Og lige nu er han sigtet i en sag om vold mod en muslimsk kvinde.

B.T. mødte onsdag eftermiddag den 44-årige mand, hvis borgerlige navn er Toke Utzen Lorenzen.

Iført blå blazer og sorte pilotbriller, der skjulte hans øjne, satte han ord på optrinet med folketingspolitikeren og partistifteren Sikandar Siddique, der 24 timer forinden havde udspillet sig foran den danske parlamentsbygning.

Her havde Toke Utzen Lorenzen, iført en hvid T-shirt med teksten 'Fuck islam', antastet Sikandar Siddique, der kom gående ud fra Christiansborg med sin mor og 82-årige far, som måtte støtte sig til en rollator.

»Har du snart tænkt dig at rejse hjem? Så kan du jo tage dine forældre med, eller hvad det er. Din arabiske kultur hører ikke hjemme i Danmark. I er ikke velkomne her,« råbte Toke Utzen Lorenzen efter Sikandar Siddique og hans familie.

Optrinet blev filmet og livestreamet af Danske Patrioter, der havde arrangeret en demonstration i anledning af Folketingets åbning.

Danske Patrioter er et parti stiftet af Toke Utzen Lorenzen og Phillip Bagge, der begge er udbrydere af Rasmus Paludans parti, Stram Kurs.

De ting, du råber til Sikandar Siddique, hvorfor råber du det?

»Jeg siger det for at vise, at der er mange danskere, der mener, at der ikke skal være fri indvandring til Danmark. Danmark er danskernes land, og det skal det blive ved med at være.«

Kan du forstå, hvis Sikandar Siddique føler sig intimideret af den måde, du antaster ham på?

»Nej, det kan jeg ikke. Nu er min tolerancetærskel også en del højere. Så sent som i dag har jeg modtaget dødstrusler over telefonen. Og jeg modtager masser af spamopkald, der er langt værre end det, Sikandar Siddique bliver udsat for. Det er ligesom i fodbold. Der kan højst være tale om en lidt hård tackling, men stadigvæk helt inden for rammerne af, hvad der er rimeligt.«

Så du synes, at det er rimeligt, at du står og siger de her ting til ham og hans forældre?

»Fuldstændig. Det er fuldstændig inden for ytringsfrihedens rammer.«

Sikandar Siddique siger til dig, at han gerne vil være i fred, når han kommer gående der med sine forældre. Alligevel vælger du at følge efter ham. Hvorfor?

»Altså, det der med at være i fred, når man er en offentlig person, er jo lidt tveægget. I og med at man stiller op til offentligt embede, må man forvente henvendelser. Og det sker nok oftere, end hvis man er en anonym person.«

Gælder det også dig så?

»Det kan jeg ikke frasige mig. Og det sker også hele tiden.«

Hvorfor er det, at jeres parti ikke mener, at islam er velkommen i Danmark?

»Det er, fordi islam er en religion, der er fuldstændig uforenelig med dansk mentalitet og kultur. Altså, islam skal ikke spille nogen rolle i Danmark. Og folk, der bekender sig til islam og i særdeleshed kommer fra andre lande, de kan være i de lande, hvor de har islam.«

En af de ting, I kritiserer, når I holder demonstrationer, er, at muslimer er mere kriminelle end danskere. Er det korrekt?

»Ja, det må vi sige.«

Hvorfor slår I så meget på det?

»Fordi det er meget relevant at oplyse danskerne om, hvad det er for nogle mennesker, der kommer ind i landet. Og deres evner til at fungere her i samfundet og være værdiskabende, den er så godt som ikkeeksisterende. De er analfabeter og har meget lav IQ.«

Er din moral højere end muslimers moral?

»Ja, det vil jeg sige, den er. Jeg flytter jo ikke til deres lande og snylter på dem.«

Har du selv begået noget kriminelt i Danmark?

»Det er sket.«

Hvad har du begået af kriminalitet?

»Tidligere – for år tilbage, som B.T. også har skrevet om – har jeg solgt noget hash, og det har jeg så også siddet i fængsel for. Og der har jeg jo så også gjort nogle erfaringer i særdeleshed med udlændinge, hvordan de terroriserer fængslerne.«

Okay, så du har selv siddet i fængsel for hash. Har du siddet i fængsel for andre ting?

»Ja… Men det må folk jo kigge på.«

Jeg har kigget lidt på det. Passer det, at du er tidligere dømt for tyveri af en pengetransport?

»Ja, det passer. Dengang jeg var 26 år gammel, der stjal jeg 2,5 millioner kroner fra en pengetransport.«

Okay, 2,5 millioner. Hvad skete der med de penge?

»Jeg afleverede dem tilbage igen.«

Hvad fik du i dom?

»Jeg fik to års fængsel, som jeg afsonede et år af.«

Men er du så færdig med at begå kriminalitet?

»Ja, det er jeg. Jeg har ikke nogen interesse i det mere.«

Men altså, når du har stjålet 2,5 millioner kroner fra en pengetransport og solgt hash ude på Christiania, er du så ikke den sidste person i verden, der skal kritisere andre for at være kriminelle?

»Nej, det synes jeg ikke, jeg skal. Det, jeg har lavet, er jo ikke gået ud over nogen. Jeg har afleveret pengene tilbage.«