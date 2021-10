Manden, der overfusede Sikandar Siddique foran Christiansborg, er for nylig blevet dømt for vold og har et polititilhold mod at nærme sig sit offer. Det fremgår af retsdokumenter som B.T. er i besiddelse af.

Derudover er han tiltalt for 244-vold mod en muslimsk kvinde og sigtet for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf §266 b.

Racisme-sigtelsen er blevet rejst efter han tirsdag anråbte Frie Grønnes folketingskandidat, Sikandar Siddique og hans forældre, da de forlod Christiansborg.

»Har du snart tænkt dig at rejse hjem? Så kan du jo tage dine forældre med, eller hvad det er. Din arabiske kultur hører ikke hjemme i Danmark. I er ikke velkomne her.«

En video af optrinet er blevet delt utallige gange på internettet, og politikere over en bred kam i Folketinget har taget afstand fra Toke Utzen Lorenzens anråb.

Blandt andre Folketingets formand Pia Kjærsgaard, der i B.T. Live tog kraftig afstand fra episoden.

»Sådan en type som ham skal stoppes. Han må være fuldstændig kuk-kuk i hovedet,« sagde Pia Kjærsgaard.

Onsdag stillede Toke Utzen Lorenzen op til et interview med B.T., hvor han forsvarede sine tilråb til politikeren.

»Der kan højst være tale om en lidt hård tackling, men stadigvæk helt inden for rammerne af, hvad der er rimeligt,« sagde han.

I interviewet, som kan ses i videoen øverst i artiklen, erkendte han samtidig, at han som 26-årig blev dømt for at stjæle to en halv million kroner fra en pengetransport, og at han for flere år tilbage er dømt for handel med hash.

Nu viser det sig, at han også har en voldelig fortid, og at han stadig er i politiets søgelys.

I marts 2019 blev han idømt fem måneders fængsel for vold. Dommen ankede han til Landsretten, og inden sagen skulle for retten for anden gang, opsøgte han offeret på denne bopæl i København.

Toke Utzen Lorenzen er dømt for tyveri fra en pengetransport, handel med hash og for vold. Her er han fotograferet foran Vestre Fængsel, hvor han tidligere har afsonet. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Toke Utzen Lorenzen er dømt for tyveri fra en pengetransport, handel med hash og for vold. Her er han fotograferet foran Vestre Fængsel, hvor han tidligere har afsonet. Foto: Christian Liliendahl

Der truede han ifølge en ny sigtelse offeret ved at gå truende hen imod ham med en lommelygte, mens han sagde:

»Har du ikke dårlige nerver« og »du lyver jo i retten.«

Toke Lorenzen har ikke ønsket at kommentere dommen for vold.

»Det er et privat anliggende, så jeg har ingen kommentarer,« siger han til B.T.

For at forhindre yderligere vidnetrusler blev Toke Lorenzen i november 2019 varetægtsfængslet i 17 dage, indtil Landsretten kunne tage stilling til ankesagen.

Ankesagen endte dog ifølge B.T.s oplysninger med at blive udsat, og den har stadig ikke været for landsretten.

Toke Utzen Lorenzen er tillige stadig sigtet for vidnetrusler, og i den sag er der heller ikke afsagt dom endnu. I mellemtiden er bunken af sigtelser vokset.

Udover sigtelsen for vidnetrusler, er Toke Utzen Lorenzen nu også tiltalt for vold efter straffelovens §244.

Volden blev ifølge Toke Lorenzen selv begået under en demonstration, afholdt af hans parti Danske Patrioter.

Toke Utzen Lorenzen havde medbragt en koran i hundesnor, og da en kvinde forsøgte at tage koranen fra ham, skubbede han hende. Det har nu udløst en straks-tiltale efter den milde voldsparagraf 244.

Efter optrinnet ved Christiansborg meldte Sikandar Siddique den 45-årige demonstrant til politiet, og det har ifølge Toke Lorenzen ført til, at han i denne uge er blevet sigtet for overtrædelse af racismeparagraffen.