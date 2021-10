Imens anklagemyndigheden afhørte en retsmediciner om, hvordan den dræbte Mohammad Al-Zerjaw døde, faldt en kvindelig pårørende til ham pludselig om og ned fra i stol i Retten i Aarhus.

Samtidig rejste flere af de andre pårørende i retslokalet sig.

Det gjorde, at dommeren kortvarigt måtte afbryde retsmødet, da man var i tvivl om, hvorvidt kvinden var besvimet.

»Er der brug for en pause?« Lød det fra dommer Mette Helby Jensen.

Kvinden kom dog hurtigt op igen, men var fortsat tydeligt mærket af de ting, som retsmedicineren havde vist, og der blev råbt ukvemsord på arabisk – formentligt mod de tre tiltalte i sagen på henholdsvis 22, 26 og 27 år.

Sagen kort Fire mænd er tiltalt for drab, drabsforsøg, trusler og to voldelige overfald mod fire andre den 23. juli 2020.

De nægter sig alle skyldige.

Anklagemyndigheden mener, at de fire personer tilhører Brabrandgruppen, mens den nu dræbte, Mohammad Al-Zerjawi, tilhørte rockergruppen Saturdarah, hvor han var lærling på drabstidspunktet.

En af de fire tiltalte mænd er fortsat efterlyst, og han er derfor blevet udskilt af sagen. Hvis han på et senere tidspunkt bliver anholdt skal der køres en separat sag mod ham.

De andre tiltalte i sagen er tre mænd på henholdsvis 22, 26 og 27 år.

Episoden, de er tiltalt for, fandt sted forrige sommer på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand. Her blev en mand stukket med en kniv i låret og døde. En anden mand blev stukket adskillige gange i skulder, arm, ben og snittet i ansigtet, mens en tredje mand blev stukket flere gange i benet og håndfladen.

Anklagemyndigheden mener, at sammenstødet skyldes en hashhandel mellem de to grupperinger, som gik galt, fordi den afdøde blev snydt.

Samtidig brød flere af de andre pårørende på tilhørerrækkerne også ud i gråd – blandt andet den dræbtes mor, som alle retsdage har fuldt sagen.

Mette Helby Jensen måtte derfor anmode de pårørende om at forlade lokalet, hvis der ikke kunne blive ro.

»Jeg ved godt, det må være hårdt for jer at se og høre om disse ting, men jeg er nødt til at bede om ro i retten,« lød det fra hende.

Alle endte dog med at blive på deres pladser, og retsmødet kunne kort efter fortsætte.