Onsdag formiddag er to personer blevet ført ud af retten på Paludan-Müllers Vej i Aarhus, efter at der i en pause i retsmødet opstod tumult mellem tilhørerne.

»Ikke kig på ham. Din fucking lille hund,« råbte en mand pludselig henvendt til en af tilhørerne på den anden side i retssalen.

Han havde rejst sig fra sin stol bagest i lokalet og virkede aggressiv.

Hurtigt skred politiet ind.

»Rolig, rolig,« lød det fra en af betjentene, som førte ham ud af salen sammen med en af de andre tilhører, som sad sammen med ham.

»Min bror er død,« lød det fra den anden mand, som er bror til den dræbte Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi, der gik under tilnavnet 'Frisør Mudi', som sagen handler om.

Imens rejste en kvinde fra samme side i retssalen sig også.

»Vis lidt respekt,« lød det fra hende henvendt til manden, som lige var blevet overfuset.

Efter pausen skulle en af de fire forurettede i sagen afgive vidneforklaring.

Vidnet kunne fortælle, at han blev stukket 14 gange under episoden På Lenesvej i Brabrand sidste sommer, hvor Mohammad Al-Zerjawi, blev dræbt.

Der er blevet sat ekstra stole ind i lokalet, som politiet kan sidde på rundt om vidnet, mens han forklarer, hvad han oplevede natten til den 23. juli 2020 på parkeringspladsen ved Lenesvej 25 i Brabrand.

Retssagen, der startede mandag og fortsat er i gang, omhandler de fire mænd, der er tiltalt for drab, drabsforsøg, trusler og to voldeligeoverfald.

Personer som anklagemyndigheden mener, tilhører Brabrandgruppen, hvorfor politiet er massivt til stede. Den dræbte tilhørte rockergruppen Saturdarah, hvor han var lærling på drabstidspunktet.

En af de fire tiltalte mænd er fortsat efterlyst, og det er uvist, hvordan det kommer til at påvirke retssagen.

De andre tiltalte i sagen er tre mænd på henholdsvis 22, 26 og 27 år.

Episoden, de er tiltalt for, fandt sted forrige sommer på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand. Her blev en mand stukket med en kniv i låret og døde. En anden mand blev stukket adskillige gange i skulder, arm, ben og snittet i ansigtet, mens en tredje mand blev stukket flere gange i benet og håndfladen.

B.T. følger sagen.