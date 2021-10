Tirsdag morgen var der en 14 kilometer lang kø på den E45 Østjyske Motorvej. Her til eftermiddag er den gal igen.

Det skyldes akut opstået vejarbejde på E45 Vejlefjordbroen i sydgående retning, der vil give en del forlænget rejsetid i myldretiden.

»Allerede nu er der begyndende kø i sydgående retning over broen,« skriver P4 Trafik på Twitter.

Kødannelsen på E45 Østjyske Motorvej er i den sydgående retning og starter ved 59 Hornstrup og fortsætter til enden af Vejlefjordbroen.

Det er allerede en strækning på over syv kilometer.

Vejdirektoratet melder, at man derfor eventuelt kan søge alternative ruter.

Det har medført, at der 15.45 er ved at opstå et trafikalt kaos i det centrale vejle.

På Horsensvej og Østerbrogade gennem byen er der lige nu kødannelse i begge vejbaner, og de trafikale problemer er ved at sprede sig til store dele af byen.