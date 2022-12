Lyt til artiklen

Et hjerteskærende telefonopkald blev torsdag middag afspillet i byretten i Hillerød.

To unge mænd på 18 år tiltalt for en tidlig martsmorgen i år brutalt at have slået, sparket og trampet den 52-årige Kim Hansen til døde på åben gade i Frederikssund.

Og som led i bevisførelsen afspillede anklageren fra Nordsjællands Politi dele af det otte minutter og 54 sekunder lange alarmopkald, som voldsofferet som sin sidste gerning nåede at foretage til først Alarmcentralen og siden politiet.

På samtalen med politiets alarmoperatør kort før kl. 05.30 kan man tydeligt høre de to dengang 17-årige drenge råbe og provokere ham i baggrunden.

»Jeg kommer til at slå dig lige i skalden,« høres den ene blandt andet sige.

Deres hån af den 52-årige mand, der var på vej hjem fra en nat i byen, har de også selv optaget på en række videosekvenser, som de selv optog, og som tidligere har været afspillet for retten.

Men det var første gang, at retten og de omkring 30 tilhørere i det tæt pakkede retslokale hørte, hvad Kim Hansen selv sagde til politiet, da han ringede om hjælp umiddelbart inden det dødelige overfald.

Først snakker han i omkring 30 sekunder med Alarmcentralens operatør:

»Jeg står med to, som står og truer mig. Nu vil jeg gerne snakke med politiet. Nu tier de stille. Kan jeg tale med en politimand?«

»Jeg stiller dig lige om til politiet,« svarer Alarmcentralens operatør og stiller om.

Herefter hører man politiets operatør spørge »Hallo?« en halv snes gange, hvor Kim Hansen synes mere optaget af at diskutere med sine to plageånder.

»Du har ret til at slå mig? Så slå mig,« siger han blandt andet med tilkæmpet ro.

»Jeg står og snakker med to med maske på, som truer mig,« fortæller Kim Hansen blandt andet.

På politimandens spørgsmål svarer han også, at han står ved Lidl i Frederikssund, hvor de to teenagere angiveligt har »gået rundt og rodet«.

Imens kan man i baggrunden blandt andet høre de to dengang 17-årige sige højlydt til hinanden og deres videooptagelser: »Han ringer til panserne«.

»De er ved at overfalde mig,« lyder det blandt fra Kim Hansen, som også udbryder: »Lad være at skubbe, din idiot«.

Kim Kaae Hansen nåede at blive 52 år, inden han mistede livet efter dødsvold på åben gade i Frederikssund 5. marts i år. Her fotograferet med sin datter Michelle. Foto: Privat Vis mere Kim Kaae Hansen nåede at blive 52 år, inden han mistede livet efter dødsvold på åben gade i Frederikssund 5. marts i år. Her fotograferet med sin datter Michelle. Foto: Privat

Her konstaterer politiets operatør til sine kolleger: »Optræk til slåskamp ved Lidl i Frederikssund«.

»Så slår han igen,« siger Kim Hansen.

»Din fucking spasser,« siger en af overfaldsdrengene.

»Vi sender en patrulje. Lidl i Frederikssund,« siger politimanden.

»Lad være at skub',« siger Kim Hansen igen.

»Du er fucking dum,« høres i baggrunden.

»Han er lige ved at tænde af,« siger den 52-årige blikkenslager, inden han konstaterer: »Nu stopper de«.

Det får politimanden til at spørge: »Hvor mange er de?«.

»To,« svarer Kim Hansen.

»Jeg har tre personer,« noterer politimanden på Alarmcentralen og spørger videre:

»Er der kun de to personer og dig?«.

»Nu står de stille,« lyder svaret.

»Jeg har sendt en patruljevogn inde fra Frederikssund«.

»Fra Frederikssund?«, spørger Kim Hansen, som befandt sig kun et par minuttes kørsel fra politigården.

»Ja«.

»Hvornår er den her?«

»Der er køretid fra Frederikssund Politistation.«

»Ja, fint nok. De står begge og filmer mig. Lad nu være mand,« svarer Kim Hansen, mens teenagedrengene forsøger at beordre ham til at lægge telefonen. På et tidspunkt slår de den også ud af hånden på ham.

»Hvad har jeg gjort jer? Hvad har jeg gjort jer,« spørger Kim Hansen herefter seks gange uden at få svar.

»Hvad fanden skal du slå for? Nej, lad være« lyder de sidste ord fra den 52-årige mand.

Herefter hører man en række dybe lyde i baggrunden, der sandsynligvis stammer fra de to teenagedrenges hårdhændede behandling af voldsofferet.

»Hallo? – kan du se patruljen,« spørger politiets operatør et par gange. Uden at få svar.

»Det har udviklet sig til håndgemæng, kom«, siger han over radioen til den lokale hundepatrulje, der med fuld fart er på vej til gerningsstedet fra den nærliggende station

»200 meter,« svarer hundefolkene.

»Supplerende, så har vi mistet kontakt med anmelder, slut«, afrunder politiets telefonoperatør.

Omkring et halvt minut senere er hundepatruljen fremme på gerningsstedet og finder Kim Hansen ligge døende i en blodpøl på asfalten.

»P-17. Melder, at anmelder er blevet overfaldet.«

Minutter senere blev begge drenge anholdt og har siden været frihedsberøvet. Der ventes dom i sagen i næste uge.