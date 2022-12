Lyt til artiklen

Det skal koste to unge mænd seks års fængsel at stå bag 52-årige Kim Hansens død.

Sådan lyder dommen, som netop er blevet afsagt ved Retten i Hillerød, skriver Ekstra Bladet.

Den 52-årige far havde om morgenen 5. marts været på vej hjem fra byen, da hans vej på fatal vis krydsede de to mænd.

Med spark, slag og tramp overfaldt de to dengang 17-årige Kim Hansen, der blev efterladt livløs på åben gade i Frederikssund.

I minutterne før det dødelige overfald havde han selv ringet op til alarmcentralen.

»Jeg står med to, som står og truer mig. Nu vil jeg gerne snakke med politiet. Nu tier de stille. Kan jeg tale med en politimand?« sagde han, før han blev stillet om.

Lydoptagelsen, som under retssagen er blevet afspillet i retten, vidner om, at hjælpen rent faktisk var på vej.

Men det gik ikke hurtigt nok. Undervejs mistede politimanden i røret kontakten til den 52-årige blikkenslager, og ved ankomst kunne en patrulje konstaterer, at overfaldet var usædvanligt grumt.

Midt på A. C Hansensvej i Frederikssund blev han fundet i en pøl af blod. Med svære skader og brud på knogler i ansigtet. Hans liv stod ikke til at redde.

Ikke længe efter blev de to teenagedrenge anholdt og fængslet. Det har de været siden den dødelige martsmorgen.

De to unge mænd har over fire retsdage siddet tiltalt for vold med døden til følge. En mildere paragraf end drab, som de i første omgang blev sigtet for.

Den ene dreng erkendte ved retssagens start grov vold, men ikke i den udstrækning, som det er formuleret i anklageskriftet. Den anden dreng nægtede sig skyldig med henvisning til, at der var tale om selvforsvar.

