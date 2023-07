Under retssagen mod en mor og hendes to sønner blev ét navn nævnt igen og igen. Srdjan Dimic. Navnet på familiens ældste søn. Navnet på en drabsmand.

Og det er ikke kun under retssagen, at navnet har spøgt i kulissen. Det var også i romafamiliens hjem, hvor fem kvinder over en årrække ifølge dommen blev udsat for mishandling af Srdjan Dimics brødre. Af Branislav Rasmussen og Ilija Dimic.

32-årige Branislav Rasmussen er ved Retten i Nykøbing blevet idømt forvaring for at have udsat sine tre kærester for et utal af voldtægter. For at have udsat den ene kæreste for psykisk vold. For at have udsat en anden for grov mishandling. En mishandling, som moren, Ankica Dimic, ifølge retten medvirkede til.

26-årige Ilija Dimic er dømt for grov mishandling af en kæreste, og for grov mishandling og psykisk vold mod en anden.

Familiemedlemmerne har sagen igennem nægtet sig skyldige, men retten har fundet deres forklaringer utroværdige, og dermed er endnu flere pletter nu tilføjet til familien Dimics straffeattest, der i forvejen mest af alt lignede en rorschachtest.

Retssagen er nemlig ikke mor Ankica Dimics første tur i manegen. I 2008 var hun og familiens patriark, som også hedder Ilija Dimic, med på anklagebænken, da ældstesønnen Srdjan Dimic sad tiltalt for drabet på sin 17-årige kæreste, Katja Fromberg Larsen.

Den unge kvinde, der var med barn, var blevet tæsket ihjel. Sparket og slået, indtil livet forlod hendes krop.

Forældrene var tiltalt for medvirken til drabet, men blev kun dømt for ikke at have hjulpet den unge pige og tilkaldt hjælp i tide. Srdjan Dimic blev idømt 12 års fængsel og udvist af Danmark.

»Jeg har sjældent set så mange kvæstelser i en sag, hvor der ikke er anvendt våben – bortset fra kosteskaftet. Obduktionserklæringen taler for sig selv. Volden må være udført med stor voldsomhed,« lød det fra retsformanden, da Srdjan Dimic i 2008 blev kendt skyldig i drabet på Katja Fromberg Larsen.

Men ude af syn har i denne sag ikke betydet ude af sind.

B.T. har talt med blandt andre en af Ilija Dimics tidligere kærester. En kvinde, der selv oplevede at blive tæsket.

Af hensyn til sagens karakter har kvinden ønsket at være anonym, men hun fortæller, at Srdjan Dimic nærmest hjemsøgte hjemmet på Falster og bidrog til den frygt, hun følte.

»Ilija nævnte ofte Srdjan. Sagde, at jeg skulle huske på, at jeg ikke skulle lave samme fejl som Katja. I familien talte de ofte om det.«

»Jeg var bange for at ende som hende.«

Det var i dette hus, på 1. sal, Katja Fromberg Larsen blev fundet død, myrdet af kæresten Srdjan Dimic.

Under retssagen nævnte flere vidner storebroren Srdjan Dimic og hans gerninger. Fortalte, hvordan den bidrog til den utryghed, de følte. Den frygt og bekymring, de havde for de kvinder, der var kærester med Branislav Rasmussen og Ilija Dimic.

»Han havde en dag stået i døråbningen og sagt, at han var stolt af, at hans bror havde slået en pige ihjel. Derfor blev jeg urolig for min datters velbefindende,« fortalte eksempelvis moren til en af de kvinder, som lillebror Ilija Dimic er blevet dømt for at have mishandlet, i retten.

I sin procedure nævnte senioranklageren da også Srdjan, da hun udlagde, hvorfor kvinderne ikke var flygtet ud af de voldelige forhold.

»Kvinderne fortæller om et liv baseret på opdragelse og afstraffelse. De fortæller om et liv med stor frygt. Både på grund af det, de oplever, mens de er i familien, men også på grund af deres viden om den bror, der har dræbt.«

Netop den udlægning kan Ilija Dimic seneste kæreste nikke genkendende til, da B.T. spørger hende, hvorfor hun aldrig gik til politiet.

»Jeg var bange for, at jeg ville miste min familie. At han ville slå dem ihjel. Han sagde til mig, at jeg ikke kunne komme ud af forholdet. Hvis jeg meldte ham, ville han tage min familie fra mig. Det sagde han, mens han så mig i øjnene. Det var også derfor, jeg tog imod de slag, jeg fik.«

»Jeg ved, hvordan deres familie er. Hvordan hans bror er.«

Kvinden fortæller, at hun flere gange havde muligheden for at stikke af. Men at hun var lammet af frygt. Frygt for, hvad der kunne ske.

»Når en person, du har givet din tillid, kan finde på at true dig, mens han kigger dig dybt i øjnene, så tror man på det.«

»Det er trods alt deres kultur. Det skræmte mig også.«

I retten er det kommet frem, at Srdjan Dimic i dag opholder sig i Serbien, og familiemedlemmerne har givet udtryk for, at de ikke har haft kontakt til ham i de senere år.

Branislav Rasmussen blev foruden forvaring idømt udvisning af Danmark. Ilija og Ankica Dimic har fået en advarsel om samme.

De har udbedt sig betænkningstid, hvad angår ankespørgsmålet.

