To mænd bliver netop nu fremstillet i et lukket grundlovsforhør i Københavns Byret efter et skyderi torsdag eftermiddag, hvor en mand blev dræbt af skud i ryggen.

De to mænd er sigtet for i foreningen at have skudt og dræbt en yngre mand på Nørrebro i går eftermiddags samt for at have forsøgt at dræbe af en anden uidentificeret person.

Den ene af de sigtede er en 21-årig mand med et udenlandsk klingende navn. Han havde en svensk tolk med og var iført sort tøj.

Den anden var en yngre dansk mand med lyst hår. Han var iført en kraftig blå sweats

Den svensktalende affyrede ifølge sigtelsen to skud mod den dræbte og en anden person, der undløb fra stedet.

Den anden sigtede kørte ifølge sigtelsen en flugtbil, som de senere blev stoppet i af politiet og anholdt torsdag aften.

De er også sigtet for ulovlig besiddelse af en pistol af mærket Glock, som ifølge politiet blev anvendt ved skyderiet, samt syv skarpe patroner.

Under grundlovsforhøret opstod der tumult, da to tilhører - unge mænd iført sorte dynjakker - gik ind og ud af retsmødet, efter at navnene på de sigtede var blevet læst op.

Den ene blev ført ud af en betjent, mens den anden fik lov til at overvære grundlovsforhøret, indtil dommeren valgte at lukke dørene.

Skyderiet fandt sted på åben gade torsdag den 2. december klokken 16:30.

Et større område blev afspærret af politiet, som arbejdede i timevis med at sikre spor på stedet.

De to sigtede blev anholdt cirka 20 minutter senere.

Under skyderiet på Nørrebro mistede en mand midt i tyverne livet. Det oplyste politikredsen torsdag. Ifølge Københavns Politi er den skuddræbte kendt i bandesammehænge.

Skyderiet fandt sted blot ét døgn efter, at visitationszonerne i Brønshøj, Nørrebro og Nordvest er blev ophævet.

Visitationszonerne blev oprettet for at dæmme op for en konflikt mellem Satudarah og bandegrupperinger fra Københavns Nordvestkvarter.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og dommeren valgte at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.