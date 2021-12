Fem års fængsel.

Sådan blev straffen torsdag middag i Københavns Byret til den 21-årige Alexander Lilleskov Enevoldsen, der erkendte sig skyldig i danmarkshistoriens hidtil største sag om ulovlig besiddelse af sprængstof.

Sammen med sin 55-årige ven Ronny Nielsen havde den unge mand gemt over 206 kilo dynamit i et redskabsskur på Amager.

Redskabsskuret befandt sig foran den 55-åriges bolig på Følfodvej i et villakvarter tæt på Tårnby Gymnasium.

Ifølge ekspertvurderinger ville en eksplosion af en så stor mængde dynamit være livsfarlig i en radius på 135 meter.

Politiet har beregnet, at mindst 160 personer havde folkeregisteradresse inden for den afstand af det skur, hvor den ulovlige dynamit blev opbevaret.

Den 21-årige Alexander Lilleskov Enevoldsen er tilknyttet motorcykelklubben Navajo MC fra Vig, der ifølge politiet er en støtteklub til rockerbanden Satudarah.

»Jeg købte sprængstoffet nogle uger inden min anholdelse af en bekendt, som jeg pludselig stødte ind i. Han virkede rimelig desperat, og jeg købte det uden at tænke mig om. Jeg ønsker ikke at oplyse, hvad jeg gav for det. Jeg tror, at det bare var et adrenalinsus af spænding,« forklarede den 21-årige i retten.

»Jeg havde ikke umiddelbart nogen plan med sprængstoffet. Jeg hentede det alene på et sted, som jeg ikke vil fortælle om, at kørte det så i en grå varevogn til det sted, hvor politiet fandt det. Det var en rimelig stresset periode.«

»Jeg ville ikke sælge det videre. Da jeg først havde købt det, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle stille op med det. Jeg var rimelig ærgerlig over at have købt det,« forsikrede Alexander Lilleskov Enevoldsen i vidneskranken.

Da de mange kilo sprængstof blev fundet af politiet 18. april i år, befandt de samlet 129 stænger dynamit af det finske fabrikat Fordyn sig i fire sorte placikkasser i træskuret.

Oven på kasserne lå også to hvide plastikposer med to færdiglavede tændsystemer.

Tændsystemerne kunne i princippet udløse en eksplosion ved hjælp af blandt andet Nokia-mobiltelefoner, batterier og ledninger, hvis man også skaffede en detonator, som dog manglede i redskabsskuret.

Den 55-årige Ronny Nielsen, som ejede træskuret på Amager, blev idømt fire års fængsel. Begge de dømte modtog dommen.