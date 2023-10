Det er en overrasket og undrende DR-chefredaktør, der står tilbage, efter Sydøstjyllands Politi mandag smed en kæmpe bombe i Farhad sagen.

Da DR sendte dokumentaren 'Forfulgt af Politiet?' kunne man som seer følge med i, hvad familien beskrev som en vedvarende chikane fra Sydøstjyllands Politi, som de også kritiserede for ikke at have taget eftersøgningen af den 17-årige Farhad Tober, der forsvandt efter en politiforretning, alvorligt.

Men tirsdag aften kunne Vejle Amts Folkeblad så skrive, at Sydøstjyllands Politi blandt andet har haft oplysninger om, at Farhad Tobers forsvinding var planlagt af flere familiemedlemmer, at han blev holdt skjult på en ukendt adresse, ligesom hans mor havde kontakt til ham.

I en mail til B.T. tirsdag skriver Sydøstjyllands Politi, at politiet i deres svar til Vejle Amts Folkeblad »på ingen måde har vurderet, om politiets egne oplysninger er korrekte«, og at de heller ikke har haft mulighed for at validere oplysningerne.

»Der er mange ting, der undrer mig. Politiet skriver selv, at de oplysninger, de giver, ikke nødvendigvis er korrekte. Så hvorfor kommer de med dem? Hvad er motivet for det?,« siger chefredaktør for DR Nyheder, Thomas Falbe, til B.T.

Chefredaktøren forklarer, at mange af politiets påstande er oplysninger, der også har indgået i DRs research.

»Dem har vi forsøgt at verificere for at se, om der lå en dokumentation bag. For så skulle det selvfølgelig med i dokumentaren. Men det har vi bare ikke fundet.«

Farhad Tobers onkler og lillebror foran retten i Kolding sidste mandag.

DR har desuden fået fuldmagt fra familien, så mediet selv har kunne søge aktindsigt hos de relevante myndigheder.

»Så politiet har sådan set haft lov til at fortælle os om de her oplysninger på familiens vegne. Og det har de ikke. Hverken til familien eller os.«

»Alle de oplysninger, som vi har kunne efterprøve, har vi jo forsøgt at gøre det med. Der har ikke været noget tidspunkt, hvor familien har givet oplysninger, som vi har efterprøvet, som ikke har vist sig at være korrekte.«

Var bange for tvangsfjernelse

Sydøstjyllands Politi oplyste mandag aften også, at politiet har haft oplysninger om, at familien var bange for, at Vejle Kommune ville tvangsfjerne Farhad Tober. Og at det var grunden til Farhad Tobers forsvinden.

En oplysning, der ifølge Thomas Falbe er en »vild ting at sige«.

»Vi har søgt aktindsigt på alt, hvad der ligger hos familien i Vejle kommunes familierådgivning, og der er intet, der indikerer bekymring eller overvejelse om tvangsfjernelse, som det antages, at familien skulle være bekymret for eller andet. Der findes ikke noget dokumentation på den oplysning.«

Men er det en fejl, at I ikke har nævnt flere af de nu fremlagte oplysninger i dokumentaren?

»Jeg synes, det er vanskelige at sige, at vi skulle have bragt en masse rygter til sovsen, når vi ikke har kunnet dokumentere det. Sådan arbejder vi simpelthen ikke journalistisk.«

Kan ikke udelukke at være blevet ført bag lyset

I halvandet år lød det fra familien, at de intet havde hørt fra den nu 17-årige Farhad Tober, og hans mor udtalte i den forbindelse, at hun ikke vidste, om han var i live. Ingen i familien vidste, hvor Farhad Tober var.

Men efter DR-dokumentaren blev sendt, forlød det, at Farhad Tober angiveligt havde befundet sig i både Tyskland, Grækenland, Tyrkiet, Serbien, hvorefter familien igennem en menneskesmugler kom i kontakt med Farhad og blev genforenet med sin familie i den tyske by Kiel.

Synes du ikke, det er lidt underligt, at efter dokumentaren kommer ud, hører familien pludselig fra Farhad, som nu er fundet?



»Jeg synes, der er mange ting, der er mærkelige og svære at forklare. Det prøver vi også at lægge så åbent frem, som vi kan og efterfølgende være grundige med at følge kritisk op og udfordre familiens påstande.«

»Det udelukker jo ikke den mulighed, at der har været en kæmpe konspiration, hvor vi er blevet ført bag lyset, men jeg har bare ikke set dokumentation for det endnu,« slår chefredaktøren fast.

Så I har ikke haft en fornemmelse af, at familien godt har vidst, hvor han har været, som politiet påstår, de har haft oplysninger omkring?

»Nej. Og vi har forsøgt at efterprøve alle de ting journalistisk. Vi er jo ikke politiet og har ikke adgang til fortrolige dokumenter hos myndigheder. Men alt det vi har kunne efterprøve, har vi forsøgt.«

»Jeg sidder stadig tilbage og tænker, om vi skulle have undladt at fortælle, at der i øvrigt var en 16-årig dreng, der var forsvundet efter endnu et møde med politiet. Men det havde været endnu mere forkert ikke at fortælle, at det også var sket.«

B.T. har forsøgt at få et interview med Sydøstjyllands Politi med henblik på at få uddybet de oplysninger, der i første omgang blev bragt af Vejle Amts Folkeblad.

Blandt andet ville B.T. gerne have spurgt ind til, hvorfor de har valgt at videreformidle oplysninger fra efterforskningen, som de ikke har kunne validere, og hvorfor de ikke har haft forelagt oplysningerne til hverken familien eller DR.

Sydøstjyllands Politi afviser dog at stille op til interview og henviser i stedet til et mailsvar, som kan læses i faktaboksen herunder.