Familien til Farhad Tober er rejst til Athen, hvor de forsøger at finde frem til den 17-årige dreng, der har været forsvundet siden den 9. april 2022.

Det sker, efter Farhads mor ifølge familien mandag modtog en henvendelse fra en arabisk talende kvinde om, at forsvundne Farhad skulle være i Athen sammen med hendes mand, der er migreret fra Tyrkiet til Grækenland. Kvinden fortalte - igen ifølge familien - at de nu ville rejse til Tyskland.

Det er Farhads onkel Suleiman Ibrahim og moster Veder Ibrahim, der er rejst afsted for at lede efter Farhad. Lige nu hænger de billeder op af den forsvundne Farhad rundt omkring i byen.

»Der er rigtig mange mennesker, der er kommet hen til os og siger, at de har set ham her i Athen,« fortæller onklen, der samtidig slår fast, at de har optaget alle samtaler med de folk, de møder.

Farhads Familie i Athen. Foto: Privat Vis mere Farhads Familie i Athen. Foto: Privat

»Nogle har sagt, at de har set ham for to uger siden, men der er også en på en café, der siger, at han lavede en sandwich til ham for tre dage siden. Vi har også spurgt flere frisører, og en af dem siger, at de har klippet hans hår,« fortæller han.

Hvordan ved I, at det er ham, de har set?



»Vi har vist billeder af ham. Vi har også være på en café, hvor migranter kommer, og der siger de, at de har set ham for to uger siden, hvor han var på cafeen et par gange, men de har ikke set ham siden.«

Onklen fortæller, at Farhad sammen med en gruppe er rejst fra Tyrkiet til Grækenland. Men ifølge familien, ved de ikke, om Farhad stadig befinder sig i Athen, fordi den mand, som Farhad angiveligt fulgtes med, ifølge onklen ikke har ringet til hverken Farhads familie eller sin kone.

Har I snakket med den kvinde, der kontaktede jer i første omgang?

»Ja, men hun vil ikke give sin mands nummer til os, fordi hun siger, at Farhad selv kontakter os.«

Hvorfor tror du, at Farhad ikke bare ringer til jer?

»Min teori er, at den aften han forsvandt, var han bange for politiet, og jeg tror, at han nu har set dokumentaren. Han kan måske have set sin mor græde. Men jeg ved det ikke. Der kan være mange grunde. Vi forstår ikke, hvorfor manden og Farhad ikke ringer.«

Farhads familie hænger Farhads billede op i Athen. Foto: Privat Vis mere Farhads familie hænger Farhads billede op i Athen. Foto: Privat

Den dengang 16-årige Farhad Tober forsvandt ifølge familien for halvandet år siden. Han blev set sidste gang i forbindelse med en politiforretning i Vejle, hvor han løb ind i en skov.

Det bliver fremlagt i DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet?', hvor familien fortæller, at de mener, at Sydøstjyllands Politi i en længere periode har chikaneret familien.

Selv har Sydøstjyllands Politi siden meldt ud, at dokumentaren tegner et billede, 'de ikke kan genkende.'



Ifølge Farhads anden onkel Hefkr Ibrahim er det dokumentaren og dækningen af sagen, der har fået dem på sporet af den 17-årige Farhard i Athen.

»Det er bare noget, jeg tror, men jeg tror, at han (Farhad, red.) har set dokumentaren og gerne vil i kontakt med os,« fortalte Hefkr Ibrahim til B.T.

Det var Hefkr Ibrahim, som i en mail sendt til politiet oplyste om det mystiske opkald fra den arabisktalende kvinde.

Her ses den mail, som familien har sendt til politiet efter de modtog det mystiske opkald fra kvinden til manden, der hævder at være sammen med Farhad Vis mere Her ses den mail, som familien har sendt til politiet efter de modtog det mystiske opkald fra kvinden til manden, der hævder at være sammen med Farhad

Sydøstjyllands Politi bekræfter, at man har modtaget oplysninger fra familien om Farhad Tobers mulige tilstedeværelse i Grækenland.

»Sydøstjyllands Politi modtog i går en mail fra familien om, at de er blevet kontaktet af en arabisktalende kvinde, der fortæller dem, at Farhad er i Grækenland med den arabisktalende kvindes mand,« skriver Sydøstjyllands Politi til B.T.

Politiet oplyser også, at de har været i kontakt med Farhad Tobers familie for at få uddybet oplysningerne med henblik på den videre efterforskning.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På Fersk Gerning' herunder, eller der hvor du normalt lytter til podcast: