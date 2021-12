En lille detalje på et billede kas<ter måske nyt lys over den mystiske sag om Mille Skjold Svendsens død i et sommerhusanneks.

Billedet af den 17-årige Mille Skjold Svendsen blev taget ved en fest i august sidste år, kort tid før hun blev fundet livløs, og er det sidste foto af teenageren i live.

I nederste venstre hjørne ses en smartphone med tre hvide streger på skærmen. Efter billedet blev bragt på TV2.dk, har mange seere undret sig på sociale medier, hvor de spørger, om det mon er narkotika, der ses på telefonen.

B.T. har vist billedet til en misbrugskonsulent og en tidligere narkobetjent, og de vurderer begge, at stregerne på telefonen ligner narkotika.

Det sidste billede der blev taget i sommerhuset, inden Mille Skjold Svendsen blev fundet livløs i et anneks. Vis mere Det sidste billede der blev taget i sommerhuset, inden Mille Skjold Svendsen blev fundet livløs i et anneks.

»Det ligner en klassiker, hvor man bruger telefonen i stedet for et spejl. Det kunne godt se ud, som om det er noget kokain, der er hugget op og rykket ud i nogle streger. Det er svært at konkludere noget på baggrund af et billede, men jeg har svært ved at se, hvad det ellers skulle være,« siger Torben Vangsted, der er misbrugskonsulent i Odense Kommune.

Dokumentarserien 'Døden i annekset' rejser en alvorlig kritik af Aalborg Sygehus' og Nordjyllands Politis håndtering af 17-årige Mille Skjold Svendsens død under festen i sommerhuset.

En nat i august 2020 blev Mille Skjold Svendsen fundet livsløs i annekset til et sommerhus, hvor hun var til fest med sine venner.

Mille havde forladt festen sammen med en fyr, og sammen gik de over i et anneks. Der blev lige Mille Skjold Svendsen ifølge fyrens forklaring til politiet pludselig slap og livløs.

Vennerne forsøgte at give hende hjertemassage, men på Aalborg Sygehus blev hun senere erklæret død.

Familien fik at vide, at hun var død som følge af en hjerneblødning, men det viser sig i dokumentaren at være forkert. Den egentlige dødsårsag er ukendt, da der aldrig blev foretaget en obduktion.

I dokumentaren bliver to af hendes veninder spurgt, om Mille kan have taget stoffer ved festen, men det afviser de.

»Det ville ikke være min første indskydelse, at Mille havde taget stoffer overhovedet. Hun var slet ikke den person. Den type,« siger en veninde i dokumentaren.

Hverken Mille Skjold Svendsen eller andre af de unge ved festen blev narkotestet. Vicepolitiinspektør Frank Olsen forklarer til TV 2, at betjentene ikke havde hjemmel til at narkoteste de unge, fordi der ikke var mistanke om et kriminelt forhold.

»Vi har lavet en række undersøgelser og besigtigelser oppe på stedet. Vi har afhørt flere af de unge mennesker, og der er intet som helst, der tyder på, at der er indtaget narkotika eller piller deroppe,« siger han.

Men det føromtalte billede fra festen fortæller måske en anden historie.

I hvert fald mener den tidligere narkobetjent Rene Dahl Andersen, at stregerne umiskendeligt ligner narkotika.

»Det ligner godt nok, at der ligger pulver på skærmen. Det kunne være kokain eller ketamin. Begge dele bliver brugt af unge i festmiljøet, men det er umuligt at sige, hvad det er. Telefonen er et typisk sted, hvorfra man indtager stoffer, for det er en ren flade, som man lige kan børste af, og den er altid tilgængelig,« siger Rene Dahl Andersen.

Såfremt stregerne på telefonen er narko, kan det ikke ud fra billedet konkluderes, at Mille Skjold Svendesen har taget dem, eller at de spiller en rolle i dødsfaldet. En svensk retsmediciner siger dog i dokumentaren, at den mest sandsynlige scenario er, at dødsfaldet er narkorelateret.

Han hæfter sig ved, at der i Mille Skjold Svendsens journal står, at et luftskummende sekret kom op ved indtubering af hendes luftveje.

»Det ser vi ved akutte opiatforgiftninger. Det er usædvanligt ved andre typer dødsfald,« siger retsmedicineren i dokumentaren.

Mille Skjold Svendsen ville være blevet 18 år i april, og det blev markeret på kirkegården. Vis mere Mille Skjold Svendsen ville være blevet 18 år i april, og det blev markeret på kirkegården.

Den unge mand, der var sammen med Mille Skjold Svendsen, da hun døde, har ikke ønsket at medvirke i TV 2s dokumentar. To andre mænd, der blev afhørt, medvirker heller ikke.

Under alarmopkaldet, der bliver afspillet i dokumentaren, svarer en ung mand vævende på, om der er stoffer indblandet:

»Der er ingen... Det kan jeg... Altså... Efter... Altså, vi har været heroppe i tre dage, og vi har ikke nogen stoffer. De er kommet på besøg i dag. I dag har der ikke været nogen stoffer.«

Nordjyllands Politi bekræfter over for B.T., at de har modtaget flere borgerhenvendelser på baggrund af fotografiet, som nu indgår i efterforskningen.

»Disse henvendelser er blevet journaliseret og lagt på sagen med henblik på en nærmere juridisk vurdering. Politiet har derfor ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt,« lyder det i et skriftligt svar fra politikredsen.