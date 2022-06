Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I maj måned blev en 40-årig mand fra Odense idømt et år og ni måneders fængsel i en sag om groft hæleri og dokumentfalsk med dyre el- og ladcykler.

Og den sag rammer meget godt ned i billedet af udviklingen indenfor tyveri af cykler.

Helt nye tal viser, at der aldrig før er blevet stjålet så få cykler rundt om i forhaver og cykelstativer.

Til gengæld er den erstatning, som forsikringsselskaberne udbetaler for stjålne cykler, steget markant.

En udvikling som forsikringsbranchen nu vil forsøge at sætte en stopper for sammen med politiet.

Tyvene vil have fat i de dyre cykler – og gerne dem med el og lad. Det oplyser brancheorganisationen Forsikring og Pension i en pressemeddelelse.

»Tallene viser med al tydelighed, at tyvene går benhårdt efter cykler i den dyre ende af prisskalaen,« siger underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension, Pia Holm Steffensen.

Vi har her i B.T. tidligere fortalt historien om Josephine Amalie Grigoriou fra Odense, der fik stjålet ikke bare én, men to ladcykler indenfor kort tid

»Jeg tænkte bare, at det var jo røvsygt. Og så tænkte jeg, at der er et helt særligt sted i Helvede for cykeltyve,« forklarede Josephine Amalie Grigoriou dengang i denne artikel.

Efter tyveri nummer to besluttede Josephine Amalie Grigoriou og hendes kæreste at købe en bil – en Renault Kangoo.

»Den er der ikke nogen, der gider at stjæle, regner jeg med,« forklarede hun.

Vurderingen både hos politiet og forsikringsselskaberne er, at de organiserede cykeltyverier fylder mere.

»Der er sket en samfundsudvikling. Der er flere dyre cykler på gaden af flere årsager. Ladcykler er blevet folkeeje. Vores stamkunder (de kriminelle, red.) følger med, der hvor der er noget at tjene på ulovlig vis,« sagde politikommissær Finn Wegner fra Fyns Politi i denne artikel.

»Tidligere var en cykel noget, man stjal for at cykle fra A til B, og så smed man den i en busk. Her har det skiftet karakter som et led i samfundsudviklingen,« lød det fra politikommissær Finn Wegner.

Brancheorganisationen Forsikring og Pension ønsker nu et tættere samarbejde med politiet om at sætte ind over for de professionelle og organiserede tyverier.

»Vi skal gøre det svært for tyvene at komme af med cyklen. Her vil vi gerne gå sammen med politimyndighederne om at gøre livet langt sværere for de organiserede cykeltyve,« siger Pia Holm Steffensen, underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Sidste år blev der ifølge Danmarks Statistik stjålet 27.312 cykler.