»Neiii, hold kæft, hvor irriterende!«

Sådan husker Josephine Amalie Grigoriou, at hun tænkte – kombineret med 'den der åååh-følelse' – da hun sammen med sin kæreste en tidlig tirsdag efterårsmorgen klokken 7.30 var ude at inspicere et stykke af deres hæk, der skulle klippes.

Der ventede nemlig en ubehagelig overraskelse ved carporten:

Ladcyklen var væk!

I forbindelse med, at parret købte et hus, besluttede de sig for at købe en ladcykel i stedet for en bil. I den kunne de komme omkring og hente malerspande og tapetdamper til renoveringen af huset.

»Jeg tænkte bare, at det var jo røvsygt. Og så tænkte jeg, at der er et helt særligt sted i Helvede for cykeltyve,« erindrer Josephine Amalie Grigoriou.

Det er nemlig ikke første gang, at hun får stjålet en ladcykel.

»Vi har faktisk fået stjålet to ladcykler. Den første havde vi i fem-seks måneder, og så blev den stjålet. Så gik der tre måneder, hvor vi lige fik det med forsikring på plads, og så købte vi en ny, og så gik der igen fem til seks måneder, og så blev den også stjålet.«

»Jeg var mest vred første gang, for det skete inde i byen efter en privatfest. Vi måtte gå hele vejen hjem. Jeg var for stædig til at tage en taxa, så jeg gik hele den 45 minutter lange tur hjem på høje hæle og bandede tyvene langt væk,« fortæller Josephine Amalie Grigoriou.

Efter det første tyveri havde Josephine Amalie Grigoriou og hendes kæreste ellers forsøgt at gardere sig mod de lad-glade cykeltyve.

De havde blandt andet udstyret cyklen med fire låse, låst cyklen fast til carporten, taget batteriet med ind og sat en gps på cyklen.

»Men det var ikke nok, for når man ringede til den (gps'en, red.), gik den direkte på telefonsvarer.«

Og så kunne de ellers gå i gang med at melde tyveriet til politiet og forsikringsselskabet endnu en gang.

Efter tyveri nummer to besluttede Josephine Amalie Grigoriou og hendes kæreste derfor at købe en bil.

»Vi ville jo egentlig rigtig gerne køre på ladcykel, fordi vi gerne vil køre klimavenligt, men der er meget, der lige skal falde på plads.«

Den seneste cykel, de fik stjålet i november, har de rent faktisk fået tilbage. Den blev fundet på en ejendom i det vestlige Odense sammen med omkring 40 andre lad- og el-cykler. En dengang 40-årig mand blev efterfølgende varetægtsfængslet i den sag.

Har du en ladcykel? Lås, sprøjtemaling, gps eller baggård? Har får du politikommisær Finn Wegners bud på, hvordan du kan forsøge at sikre din cykel mod tyveri Gør cyklen unik. Sprøjtemal den eller gør noget lignende, så den kan genkendes. Så bliver den mindre attraktiv for en tyv

Lås den ordentligt fast til noget nagelfast med så god en lås som muligt og gerne i en baggård

Gør livet så besværligt for tyven som muligt

Den nu hjemvendte cykel står nu opmagasineret i parrets have, mens de finder ud af, hvad der skal ske med den, og om de skal købe den tilbage af forsikringsselskabet for forsikringssummen.

»Vi skal lige se, hvad der kan lade sig gøre, for der er ændret meget ved den. Kalechen og låsen er fjernet, og batteriet skal erstattes,« siger Josephine Amalie Grigoriou.

Det er ikke muligt at skaffe et helt præcist overblik over, hvor udbredt problemet med tyveri af ladcykler er, men ifølge flere af landets store forsikringsselskaber er der sket en stigning i antallet af ladcykler – og andre dyrere typer cykler – der bliver stjålet, de seneste år.

Den samme udvikling bekræfter Fyns Politi.