Tre stole stod tomme, da 17 mænd med tilknytning til Comanches MC-rockerklubben torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør.

På de tre pladser burde der have siddet tre andre rockere, men de er nu anholdt i det sydlige Spanien, bekræfter Knud Hvass, leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

De anholdte er 28, 33 og 42 år. De vil blive begæret udleveret til Danmark, men er endnu ikke blevet fremstillet for en dommer.

Trioen er dækket af navneforbud, og derfor er B.T. ikke i stand til at beskrive deres personer nærmere. Men to af de tre har fortid i Hells Angels, og særligt den ene har har tidligere gjort sig bemærket med særdeles brutal kriminalitet, viser research.

Tæsket i Pusher Street

Sagen drejer sig om et overfald ved en bod i Christianias Pusher Street 28. april omkring klokken 19.00, hvor en medarbejder i pågældende bod blev tæsket ganske alvorligt.

Motivet til overfaldet var råderetten til en anden hashbod, lød ved torsdagens grundlovsforhør, hvor de første 17 rockere blev fremstillet. Her nægtede alle sig skyldige.

Strid om bod

En strid om en hashbod, kaldet hashbod 15, var stridens omdrejningspunkt. En navngiven HA-rocker havde åbenlyst gjort krav på omtalte hashbod. Ifølge politiet på vegne af sin rockerklub.

Dette ville Comanches-rockerne, ifølge politiets vurdering, ikke acceptere. Og derfor mødtes man i klubhuset på Lyngager i Brøndby, hvor man aftalte at tage ud til Pusher Street for at gennemføre et overfald, forklarede anklageren ved torsdagens retsmøde.

I fem biler kørte man derfor ud til Christiania, hvor man maskerede sig, og i samlet flok gik ind i Pusher Street.

Gik målrettet efter hashbod

Her satte tæskeholdet kursen imod en hashbod kaldet Bedst og billigst – af politiet kaldt hashbod 20.

Flere tilfældige tilstedeværende i Pusher Street filmede overfaldet, der varede godt et halvt minut.

I dette korte tidsrum blev offeret tæsket ganske voldsomt. Manden, der er svensk statsborger, blev sparket og slået - blandt andet med slagvåben. Desuden blev han stukket en enkelt gang med kniv.

Hells Angels bod

Ved torsdagens retsmøde dokumenterede anklageren et billede af offeret, der efterfølgende blev taget på sygehuset. Her kan man se, at han var blevet syet flere steder i ansigtet.

Tilsyneladende mente tæskeholdet, at Bedst og Billigst-boden blev kontrolleret af Hells Angels.

Det var her, at bodmedarbejderen blev overfaldet.

Lyt til B.T.s podcast om den kriminelle underverden her: