Tidligt onsdag morgen slog Københavns Politi til og anholdt 17 mænd med tilknytning til rockerklubben Comanches MC.

Rockerne er mistænkt for at stå bag et groft overfald, hvor en ung mand blev tildelt et knivstik og flere slag. Offeret arbejdede i en hashbod i Pusher Street på Christiania, der ifølge B.T.s oplysninger er styret af den rivaliserende rockerklub Hells Angels.

Rockerne bliver onsdag fremstillet grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret.

Der er tale om 17 mænd i alderen 21 til 42 år.

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi lyder det, at der er tale om bandemedlemmer, men ifølge B.T.s oplysninger har de anholdte altså forbindelse til rockerklubben Comanches MC.

Politiet oplyser, at man har foretaget en koordineret anholdelsesaktion i samtlige politikredse på Sjælland. Her har man foretaget flere ransagninger, hvor man blandt andet fandt flere kilo hash.

»Lige siden har vi efterforsket sagen intensivt, og vi er nu så langt, at vi mener at kunne knytte de anholdte til overfaldet,« fortæller vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi og fortsætter:

»Vi har sat temmelig meget ind på at finde frem til overfaldsmændene, for vi vil ikke acceptere den voldsparathed, som banderne udviser – hverken i eller uden for Pusher Street«

Allerede ved overfaldet, der fandt sted i slutningen af april, anholdt politiet seks mænd, der alle blev løsladt kort tid efter. Politiet oplyser i onsdagens pressemeddelelse, at to af de dengang anholdte går igen i dagens anholdelser.

En video af overfaldet blev delt flittigt på sociale medier i dagene efter voldsepisoden. Her kunne man se en gruppe sortklædte mænd tildele flere slag og spark til en mand, der lå på jorden.

Comanches MC består af rockere fra den nu nedlagte danske afdeling af Satudarah mc Skiftet skete i maj, hvor de danske rockere kappede båndene til den hollandske moderklub og startede under eget navn.

Rockerne var stadig en del af Satudarah på tidspunktet for overfaldet i Pusher Street.

