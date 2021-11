En mandlig knallertfører havde ikke sin bedste dag i trafikken onsdag. Langt fra.

Klokken 19.15 blev han stoppet af ordensmagten på Palleskær Engvej i Hjørring, da han var på vej til at køre over for rødt lys.

Da patruljen henvendte sig til manden, virkede han påvirket. Og en narkotest på stedet bekræftede betjentenes mistanke.

Den viste udslag for cannabis, oplyser Nordjyllands Politi.

Men det var langt fra den eneste forseelse, knallertkøren begik.

Betjentene noterede sig nemlig også, at manden indtog en forkert placering på vejen, kørte uden hjelm, havde nummerpladen tildækket og kørte i frakendelsestiden.

Han blev sigtet for alle disse forhold samt kørsel på knallert i påvirket tilstand.

Onsdag aften blev dog værre endnu for manden.

Politiet konfiskerede nemlig også knallerten, da den nu sigtede havde kørt i frakendelsestiden to gange i 2021.

Knallerten bliver i øvrigt undersøgt for, om den skulle være tunet.