Efterlyst i voldtægtssag er sent mandag aften blevet pågrebet.

En 26-årig mand er anholdt og sigtet for voldtægt af en 60-årig kvinde i Brønderselv 29. august.

Mandag kunne B.T. fortælle, at gerningsmanden blev efterlyst af Nordjyllands Politi, der blandt andet gik ud i pressen med signalement og overvågningsbilleder.

»Efter flere henvendelser fra borgere i området kunne vi anholde en 26-årig mand, som vi formoder er gerningsmanden,« oplyser vagtchef Torben Larsen tirsdag morgen til Nordjyske.

Flere mente at kunne genkende manden ud fra signalement og kropsbygning.

Han skal nu afhøres af politiets efterforskere, hvorefter det skal vurderes, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvordan den 26-årige forholder sig til sigtelsen.

Voldtægten blev begået 29. august klokken 01 om natten, da kvinden var på vej hjem til sin bopæl ad Algade i Brønderslev.

Her blev hun overfaldet bagfra og fastholdt, ligesom gerningsmanden holdt hende for munden. Herefter trak han hende ind i en have, hvor han voldtog hende fuldbyrdet.