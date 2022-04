Fire brødre og deres kammerat er netop blevet kendt skyldige i ulovlig tvang og vold mod ung mand i Københavns Byret.

De er alle kendt skyldige i at have tvunget og slået manden, som de også havde til hensigt at torturere.

De truede offeret 19. maj sidste år. Her så to af de dømte mænd deres offer i træningscenteret SATS i Fields. De fik presset offeret hen til Royal Arena. Her stødte to brødre og en ven yderligere til. Her slog og truede de deres offer ind i bil, der satte kurs mod Vestskoven.

I retten har offeret fortalt, at de de fem mænd fortalte ham, at de ville smadre hans knæskaller, voldtage ham med en flaske og tisse på ham, mens de optog det med et kamera.

På mirakuløs vis lykkedes det offeret at flygte fra de nu dømte mænd, da han sprang ud af deres bil på Amagermotorvejen.

Tre af de tiltalte er allerede løsladt, mens to af brødrene afsoner en anden dom.

Til domsafsigelsen er en stribe familiemedlemmer mødt op og Retssal 27 er tæt pakket, da dommeren afsiger sin dom. Efter over en times forsinkelse, da voteringen blandt dommeren og domsmænd har trukket, afsiger dommeren kendelsen.

Det er et enigt nævneting, der er nået frem til, at de fem tiltalte skal idømmes mellem seks måneder og et år og to måneders fængsel.

Anklageren gik efter, at få de fire brødre udvist af Danmark, men nævnetinget nåede frem til, at de skulle have en advarsel om udvisning.

Alle de fem tiltalte, der er i alderen 19 til 26 år, nægtede sig skyldige. Kun fire af dem ønskede at forklare sig for retten.

Her forklarede den ene af brødrene, at der er sammenhæng mellem et overfald på den ældste bror og den sag, de nu alle sidder tiltalt i, men han afviste, at der var tale om et hævntogt.

Den ældste bror ønskede ikke at udtale sig for retten.

Dommeren lagde i sin kendelse vægt på offerets troværdige og præcise forklaring i retten.

De blev alle kendt skyldige i at have ville udøve grov vold mod deres offer, selvom de aldrig nåede frem til Vestskoven, idet offeret hoppede ud af bilen.

To af brødrene har tidligere fået betingede domme om udvisning, men denne dom falder ikke i prøvetiden for de betingede. De får derfor nu to nye advarsler om udvisning.

