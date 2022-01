Søndag morgen stod et såkaldt escape room på Langkærvej i Tilst i flammer.

»Vi havde folk indsat fra to stationer for at slukke branden,« siger Carsten Pedersen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen

Der var tale om en mindre brand, der nu er slukket.

Men Østjyllands Brandvæsen har nu overdraget sagen til politiet.

»Vi har overdraget sagen til politiet og skadeservice, da der er noget mistænkeligt ved det. Så det er politiets opgave herfra,« fortæller Carsten Pedersen.

Han kan ikke komme nærmere ind på, hvad brandvæsnet fandt, der var mistænkeligt.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar fra Østjyllands Politi.

Der var ingen personskader i forbindelse med branden.

Et escape room er en form for forlystelse, hvor deltagerne i hold skal forsøge at løse gåder og opgaver på tid.