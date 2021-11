Tre kommunechefer i Aalborg er blevet meldt til politiet.

Det er en borger, der står bag anmeldelsen af Søren Gais, Christian Roslev og Jan Larsen.

Anmeldelsen kommer i kølvandet på, at B.T. har beskrevet, hvordan de tre kommunechefer har brugt skattepenge på blandt andet hotelovernatninger og vin i tilfælde, hvor der er rejst tvivl om, hvorvidt betalingerne er arbejdsrelaterede.

»Der er jo ikke nogen i kommunen, der gør noget ved det, så derfor har jeg anmeldt dem,« siger Conny Nielsen, der er kvinden bag anmeldelsen.

Der er tale om forhold uafhængigt af hinanden.

Søren Gais, der er direktør for kommunens energi- og miljøforvaltning, brugte i 2017 kommunens kort til at betale for et hotelophold for to personer, da han selv skulle deltage i bestyrelsesuddannelse med Dong på et badehotel i Nordsjælland. Han blev tidligere i år bedt om at betale dele af beløbet tilbage – næsten fire år efter.

Også Jan Nielsen, direktør i ældre- og handicapforvaltningen, blev bedt om at betale penge tilbage efter han havde købt vin på en restaurant i Aalborg til et møde med Socialchefforeningen.

Kommunaldirektør Christian Roslev brugte ligeledes kommunens kort, da han betalte for mad og drikke til bestyrelsesmedlemmer i den private Ejendomsfonden Artcenter Spritten i forbindelse med en rejse til Berlin.

I forbindelse med de to sidste sager har vicekommunaldirektør Jørgen Litske i et brev skrevet, at han ikke vurderer, der er nogen regler, der er blevet brudt.

»Det er min opfattelse, at det er konstaterbart, at der ikke er tale om private udgifter, og det er min opfattelse, at udlægget er i overensstemmelse med kommunens regler,« skriver han i brevet.

Men den vurdering giver Conny Nielsen ikke meget for.

»Enten er det reglerne, der er noget galt med eller så har juristerne tolket det forkert. Det, mener jeg, de har, og derfor vil jeg have politiet til at kigge på det,« siger hun.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men de er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen. Conny Nielsen oplyser dog, at hun har fået en bekræftelse på, at politiet har modtaget anmeldelsen.