Fodbolde, en cykel, skovle og spande vil du typisk finde på en legeplads i en børnehave. Hvad, man ikke lige regner med at finde, er derimod euforiserende stoffer.

Men det var lige præcis, hvad der skete tirsdag. Her fandt flere børn i børnehaven Isbjørnen i Valby tre poser kokain på legepladsen.

Det bekræfter Københavns Kommune overfor B.T.

»Det er rigtigt, at nogle af børnene i en af vores børnehaver i går fandt tre poser med hvidt pulver, der siden har vist sig at være kokain. Vi er både chokerede og kede af, at nogen kan finde på at bruge børnehavens legeplads til at skjule stoffer,« skriver Kate Obeid, områdechef i Børne- og Ungdomsforvaltningen for Valby, i et svar til B.T.

Efter fundet er politiet blevet kontaktet, og de har undersøgt hele legepladsen, men har ikke fundet flere poser med kokain.

»Vi har overleveret sagen til politiet, der har været hele legepladsen grundigt igennem med en politihund, ligesom vi selv har gennemgået børnehaven, både indenfor og udenfor, uden af finde yderligere. Personalet og de gårdmænd, der passer på området, vil være ekstra opmærksomme fremover, og vi vil lægge en plan med lokalpolitiet for at skærpe opmærksomheden på børnehaven,« skriver områdechefen.

Næstformand i Isbjørnens forældreråd Ina-Michelle Frost Heramb Chabli kalder situationen »forfærdelig«.

Hun har ét barn, der tidligere har gået i institutionen, og et barn, der nu har sin hverdag på Isbjørnens legeplads.

»Jeg er sikker på, at ledelsen i samarbejde med politiet tager hånd om det her, men det er ærgerligt, at nogle voksne mennesker har været så egoistiske at plante den slags, hvor de ved, at vores børn kommer,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes jo ikke, at det er det, at børnene finder det, der er forfærdeligt, men det er virkelig heldigt, at ingen af børnene har været mere nysgerrige. Det er jo dem, der finder på sådan noget, der er idioter,« lyder det fra Ina-Michelle Frost Heramb Chabli, der ser hændelsen som »enkeltstående« og derfor ikke er nervøs for at sende sit barn tilbage i børnehave.

B.T. afventer Københavns Politis informationer om sagen.

Opdateres …