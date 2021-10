Cyklister i Aarhus C burde have medbragt paraplyer, for vejrudsigten stod på bøderegn.

Østjyllands Politis færdselsafdeling var tirsdag eftermiddag på indsats i Aarhus C, hvor der var særligt fokus på cyklisterne.

Og her var det lidt ligesom børnesangen 'Ti små cyklister' bare mange gange værre.

For der var en, der var to, der tre, der var 267 cykllister, der endte med at blive sigtet for overtrædelse af færdelsloven.

De 116 af dem blev givet for at køre imod ensretningen, mens 57 blev sigtet for at cykle i et fodgængerfelt.

I gågaden blev 27 cyklister stoppet, og 12 blev sigtet for at cykle med mobilen i hånden.

Cyklisterne kan nu se frem til bøder på mellem 700-1000 kroner, hvilket altså betyder, at der som minimum er blevet uddelt bøder på 180.000 kroner.

• 116 stk. kørsel imod ensretningen

• 57 stk. kørsel i fodgængerfelt

• 27 kørsel i gågade

• 24 benyttet cykelsti venstre side

• 21 cykling forbudt

• 12 stk. håndholdt mobil

• 5 stk. kørsel på fortov

• 5 stk. kørsel frem for rødt

Mens færdselsbetjentene var i midtbyen standsede de også nogle enkelte bilister og motorcyklister, som de så overtræde færdselsloven.

Her blev det til 15 sigtelser.

• 4 motorkøretøj forbudt

• 3 uberettiget anvendt haveriblink

• 2 overskredet spærrelinjer

• 2 hastighed klip

• 1 kørsel over for rødt lys

• 1 for tæt på den forankørende

• 1 venstresving forbudt

• 1 ej fastspændt styrthjelm.