En beboer tæt på en p-kælder i det vestlige Aarhus fik natten til onsdag et kæmpe chok.

Her hørte personen et kæmpe brag og kunne efterfølgende se flere store flammer stå op fra den nærliggende p-kælder på Bispehavevej 41.

»Vi får anmeldelsen 00.05, der går på, at der er udbrudt brand i en bil i en p-kælder,« fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

I p-kælderen stod en mindre Hyundai parkeret, og det var altså den, der var gået ild i.

Østjyllands Politi oplyser, at brandvæsenet hurtigt fik slukket branden.

»Brandvæsenet fik kontrol over branden, og der er ingen andre biler eller personer, der er kommer til skade,« fortæller Jakob Christiansen.

Han oplyser samtidig, at politiet mistænker branden for at være påsat, hvorfor bilen nu er kørt til nærmere undersøgelser.

Østjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer til sagen.