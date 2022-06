Lyt til artiklen

Det er knap to år siden et groft og blodigt overfald på en pædagogmedhjælper blev begået på en parkeringsplads i Fyrreparken, der ligger i Odense-bydelen Vollsmose.

Men det er først nu sagen har fået sin foreløbige afslutning.

Tre unge mænd med somalisk baggrund blev nemlig i denne uge dømt for overfaldet i landsretten.

Under retsmøderne kom det frem, at forbrydelsen har haft livsomvæltende betydning for offeret.

»Jeg har siden fået konstateret ptsd, jeg har svært ved at huske, og jeg er ret stresset,« forklarede den i dag 28-årige pædagogmedhjælper, da han afgav forklaring i Østre Landsret.

Det var da også et påvirket offer, der på retssagens anden dag tog plads i vidneskranken.

Flankeret af fem politifolk – to i uniform og tre i civil – blev han fulgt ind på sin plads ved siden af sin bistandsadvokat i retssal 15.

»Jeg kan godt huske episoden, og hvem der var der. Jeg kan ikke huske, hvor mange der gjorde hvad. Alle var lige gode om det. Det er min opfattelse, at alle slog,« fortalte han blandt andet i retten.

Hans forklaring fandt sted under stor politimæssig bevågenhed og sikkerhed både i og uden for retslokalet.

Ifølge politiet, fordi der var et forhøjet trusselsniveau i forbindelse med netop pædagogmedhjælperens vidneforklaring.

»Truslen har været ekstra høj i den konkrete sag, uden at jeg af den årsag kan komme nærmere ind på det,« forklarede vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Jesper Weimar Pedersen, tidligere på ugen til B.T.

Det betød blandt andet, at politifolk bevæbnede med maskinpistoler bevogtede retten.

Det var på parkeringspladsen her i bebyggelsen Fyrreparken, at den nu 28-årige pædagogmedhjælper skulle aflevere sin dengang 4-årige datter, da han blev groft overfaldet.

Men hvorfor skulle det gå så galt den dag på parkeringspladsen i Fyrreparken?

Forud for overfaldet på parkeringspladsen i sommeren 2020 havde der været en episode med den ene af de tre dømte på et opholdssted, hvor han boede, og hvor pædagogmedhjælperen arbejdede.

Den nu dømte havde truet og brugt peberspray mod pædagogmedhjælperen og en anden ansat på stedet, og beboeren var derfor blevet politianmeldt og skulle i retten.

Men kort tid før pædagogmedhjælperen skulle vidne mod beboeren, blev han overfaldet på parkeringspladsen.

Pædagogmedhjælperen, der havde sin fireårige datter siddende i bilen, da overfaldet skete, forklarede i retten, hvordan han efterfølgende har været nødt til at ændre livsstil og hverdag.

Ifølge hans forklaring, fordi nogen føler, at han er skyld i, at de bliver smidt ud af landet.

»Jeg får trusler både direkte og indirekte. Jeg har ingen grund til at ændre forklaring, for jeg har bare passet mit arbejde,« forklarede han forsvareren til en af de tiltalte.

Den ene af de tre dømte har erkendt, at han stak pædagogmedhjælperen med en kniv fra et multitool, men at det skete i nødværge, da det var pædagogmedhjælperen, der overfaldt ham og ikke omvendt.

De øvrige tiltalte forklarede, at de havde været til stede på parkeringspladsen den dag, men at de ikke havde deltaget i et planlagt overfald mod pædagogmedhjælperen.

Flere forklarede også, at de forsøgte at stoppe det slagsmål og tumulten, der opstod.

Men det fandt retten altså ikke bevis for.

Dommer og nævninge i sagen var enige i skyldspørgsmålet og fandt det bevist, at der var en form for aftale om, at pædagogmedhjælperen skulle overfaldes den sommeraften på parkeringspladsen i Vollsmose.

To af de tre dømte mænd fik fire års fængsel og blev udvist af Danmark for bestandig. Den tredje mand fik en dom på to års fængsel.

For alles vedkommende var det en skærpelse af den straf, de fik i byretten. En straf, som dengang blev anket af flere af de dømte og af anklagemyndigheden.

Ifølge retsformanden med vægt på det forhold, at der var tale om et angreb på grundlæggende samfundsinteresser, idet offeret var pædagogmedhjælper.

Der var oprindelig fem tiltalte i ankesagen om knivoverfaldet. To af de tiltalte dukkede dog af forskellige årsager ikke op, da sagen gik i gang i slutningen af maj.

Deres sager bliver behandlet i landsretten på et senere tidspunkt.