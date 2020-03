Fyns Politi har netop standset en bilist på Den Fynske Motorvej, der brød ikke færre end tre lovovertrædelser.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Således blev han målt til at køre for stærkt hele to gange.

Overtrædelserne blev begået i først en 130 km/t zone og dernæst i en 110 km/t zone.

Ikke nok med at bilisten i forvejen havde begået to lovovertrædelser, så kunne Fyns Politi skrive en tredje på bødeblokken.

Da bilisten blev standset sad føreren og betjente en håndholdt mobiltelefon.

Samlet set udløste det en bøde på 6500 kroner.

Føreren slap heller ikke for at få klippet i sit kørekort. Føreren fik i alt to klip for lovovertrædelserne.