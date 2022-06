Lyt til artiklen

Stenkast, knivstikkeri, overfald, personpåkørsel, bombetrussel og otte banderelaterede varetægtsfængslinger.

Det er bare nogle af de ting, der inden for en uge er sket i Odenses bandemiljø.

Med andre ord rører det på sig i bandemiljøet, hvor et stigende konfliktniveau mellem de to grupperinger NBV og 9hunna i Vollsmose og Korsløkkeparken i den seneste tid har ført til flere voldelige overfald.

»Når de her hændelser sker, vurderer vi, at konflikten tager til. Det sker typisk i det miljø, at der er en vurdering iblandt dem om, at de skal reagere, når modparten har angrebet,« siger vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Jesper Weimar Pedersen.

Han fortæller, at grupperingerne er centreret om en personkreds, politiet har kendt i flere år, og som i en vis udstrækning er bundet op på familieforhold.

»Men undervejs skifter de faktisk også side – det ser vi også,« tilføjer Jesper Weimar Pedersen.

En stor del af konflikterne mellem grupperne handler om narkohandel, og hvem der kan sætte sig på byens narkomarked, mens andre konflikter handler om kvinder og kærlighed eller ting, der for udenforstående kan virke banale.

»Det er komplekst, og det er et vanskeligt miljø at arbejde i, og det er det også, fordi de mennesker, der er involverede, er utroligt sikkerhedsbevidste,« siger Jesper Weimar Pedersen og fortsætter:

»De arbejder også med trusselsvurderinger, men det er i forhold til at blive opdaget af politiet. Derfor er al information, der relaterer sig til det miljø og den kriminalitet, der bliver begået, vigtig at få.«

Selv arbejdede Fyns Politi med et forhøjet trusselsniveau i forbindelse med en ankesag mod fem unge mænd, som er tiltalt for at have begået et groft overfald på en mandlig pædagogmedhjælper i sommeren 2020.

Det betød blandt andet, at politifolk bevogtede retten bevæbnede med maskingeværer.

Noget, der ifølge advokat Ulrik Sjølin, der er forsvarer for en af de tiltalte i ankesagen, er yderst usædvanligt.

»Lige det her setup har jeg ikke set i lang tid – det hører jo til i terrorsager dybest set, hvis det overhovedet hører til der,« siger Ulrik Sjølin.

Ifølge vicepolitiinspektøren er politiets tilstedeværelse ved retten altid et resultat af en konkret vurdering.

»Truslen har været ekstra høj i den konkrete sag, uden at jeg af den årsag kan komme nærmere ind på det,« siger Jesper Weimar Pedersen.

Han fortæller, at Fyns Politi hele tiden efterforsker bandegrupperinger som 9hunna og NBV. Både i forhold til den personfarlige kriminalitet, men også i forhold til den organiserede kriminalitet, blandt andet narkohandlen, som de lever af.

Sidstnævnte bliver i nogle tilfælde også efterforsket i samarbejde med National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

»Der er ingen tvivl om, at det er ressourcekrævende. Men vi har ressourcerne til det, og vi har en stor indsats på området.«

»Vi lægger tryk på dem konstant, og det fortsætter vi med. Med forebyggelse, synlig tilstedeværelse, rent operativt og gennem vores efterforskning,« siger vicepolitiinspektøren.

Han forstår, at knivstik og voldelige grupperinger kan påvirke folk i området, hvor kriminaliteten og volden bliver begået, men understreger, at man som almindelig borger skal huske på, at konflikten foregår imellem grupperne og ikke er rettet mod almindelige borgere.

»Jeg vil gerne slå et slag for, at man lever sit liv, som man hidtil har gjort. Det er utroligt vigtigt. Det må helst ikke komme dertil, at almindelige mennesker i de områder og i det hele taget i Odense begynder at ændre på deres liv i forhold til den kriminalitet, de her laver,« siger han.

Hvis man til gengæld pludselig står i en situation, hvor man ser noget voldsomt udspille sig, er det vigtigt at holde afstand, fjerne sig fra situationen og tilkalde politiet. Og i øvrigt være et godt vidne.

»Vi har aldrig lagt skjul på, at det har været utroligt vanskeligt, når vi har haft nogle af de her alvorlige sager, at få folk til at dele de oplysninger og den viden, de har, med os.«

Ifølge vicepolitiinspektøren kan det enten skyldes frygt for repressalier fra banderne, modstand mod politiet eller noget helt tredje.

Men oplysningerne kan ikke desto mindre gøre en forskel.

»Det er utroligt vigtigt for os at lægge det nødvendige tryk på det her miljø, og nogle gange kan borgerne have en opfattelse af, at de gerne vil give en oplysning, men kommer til den konklusion, at den er lille og ubetydelig.«

»Og det kan også være, den fremstår sådan, når man kigger ind på den, men den kan være en brik i at få et større puslespil til at hænge sammen,« siger Jesper Weimar Pedersen.