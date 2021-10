En af tilhørerne i retssal tre i Retten i Aarhus rakte hånden op for at sige noget flere gange i løbet af en vidneforklaring i sagen om skuddrabet på en 21-årig mand ved Kappelvænget i Aarhus Vest sidste år.

Til sidst blev det for meget, da han ikke fik ordet.

»Tolken siger ting, som ikke er rigtigt oversat,« sagde han og afbrød retten.

Det fik nærmest samtlige tilstedeværende i retten til at vende hovedet. Optrinet afbrød afhøringen af den dræbtes far, der i forvejen forløb usammenhængende.

Dommeren havde flere gange måtte afbryde tolken for at få ham til at oversætte faderens forklaring på somalisk til et mere forståeligt dansk.

Faderen var indkaldt som vidne for at forklare, hvad han oplevede den 25. september sidste år, da hans blot 21 år gamle søn blev skudt og dræbt på en parkeringsplads på Kappelvænget i Trillegården.

Inden afhøringen blev afbrudt fortalte faren i vidneskranken, at han sidst så sin søn, da han om morgenen den 25. september tog hjemmefra med madpakke og for at gå til træning.

Senere på aftenen kom farens anden søn og en ven grædende hjem, og fortalte at den 21-årige var blevet dræbt, fortalte faren igennem tolken.

Dagen efter skuddrabet skulle fire af den afdødes venner angiveligt have besøgt faren og fortalt, at det var en 30-årig mand, der er tiltalt i sagen, som havde begået drabet.

Under mødet med de fire venner skulle de angiveligt have tilbudt at gøre gengæld for drabet. Ifølge faren tilbød vennerne at overbringe ham hovedet fra gerningsmanden.

»De kom lørdag eftermiddag dagen efter drabet. Jeg har ikke brug for hævn, men at man går til politiet,« forklarede han gennem tolken.

Tolkens mangelfulde oversættelse betød dog, at man måtte afbryde afhøringen for at gentage den ved næste retsmøde.

»Retten er enige i, at vidnet skal indkaldes igen, og at der skal komme en anden tolk,« lød det fra dommeren.

Dagens afhøringer i sagen om skuddrabet bød også på to afhøringer af vidner, der begge havde været ved den fællesspisning ved Kappelvænget, hvor skuddrabet fandt sted.

De to vidner, der er brødre, blev afhørt på skift, men de var langtfra enige om, hvad der skete den skæbnesvangre aften i Trillegården sidste år.

De var enige om, at de havde gået en tur væk fra fællesspisningen kort inden skuddrabet fandt sted.

Her hørte de et skænderi, som de kunne høre kom fra pladsen nær cafeen, hvor der blev holdt fællesspisning.

Men herfra blev forklaringerne mere indviklede, for de to brødre har to meget forskellige udlægninger af, hvad der skete.

Den ene bror hævdede ligesom flere af de andre vidner, som tidligere er blevet afhørt i sagen, at en lokal imam skulle have presset ham til at angive den 30-årige tiltalte og fortælle politiet, at han havde set ham ved det skænderi, som de hørte.

Ved fredagens retsmøde fortalte, at han ikke havde set den 30-årige ved skænderiet.

Han er langtfra det første vidne, der ændrer forklaring i forhold til, hvad de tidligere har fortalt politiet. I forvejen har tre vidner fortalt, at de ikke ved, hvem der affyrede det skud, der kostede den 21-årige livet, selvom de havde peget på den tiltalte i afhøringer efter drabet.

De fortalte samstemmende, at det var en lokal imam, der havde fået dem til at udpege den 30-årige som gerningsmand.

Den anden af brødrene, der også blev afhørt fredag, forklarer dog, at han kunne høre, at det var den dræbte og den 30-årige tiltalte, der skændtes, og at han også så den tiltalte stå ved en smal passage ved gerningsstedet efter skænderiet, og at han gik ud fra, at det var den tiltalte, der havde skudt, selvom han ikke så ham bære et våben.

Senere i retssagen vil flere vidner blive afhørt. Derudover vil faren blive afhørt igen med en ny tolk.

Desuden vil den imam, som flere vidner hævder at have presset dem til at angive den 30-årige tiltalte som gerningsmand, også blive afhørt.