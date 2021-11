Dyr elektronik, store udbetalinger til direktøren og en skønhedsmaskine fra ‘Beauty Angel’ til 93.000 kroner.

Et krisecenter på Sjælland har fået millioner af skattekroner til at hjælpe voldsramte kvinder.

Men direktøren for krisecentret har brændt millioner af kroner af, og stedet er nu gået konkurs, før pengene har nået at hjælpe kvinderne.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af en lang række dokumenter i sagen.

»De har brugt penge, så de har kørt sig selv helt ud over skrænten, og det hele er brast sammen. Det er skattekroner lige ud ad vinduet, og det ser ekstra skidt ud, fordi kvinder i livskrise skulle have haft gavn af de penge,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, som er jurist og ejer af Revisorjura.

Det drejer sig om Ravnstrup Krisecenter i Herlufmagle på Sydsjælland. Direktøren for krisecentret, Tanya Stougaard Kähler, afviser at have brugt offentlige midler forkert.

I løbet af krisecentrets korte levetid på blot et år har centret fået 8,7 millioner kroner fra statskassen.

Fire af millionerne er en særlig pose penge, som centret har fået fra en pulje under Socialstyrelsen. Den særlige pengepose skulle gå til at oprette ti ekstra pladser til kvinder i nød. Men fordi krisecentret er gået konkurs og er lukket ned, bliver de ekstra pladser ikke til noget.

Et af de store spørgsmål er nu, hvor de fire millioner fra Socialstyrelsen er forsvundet hen.

På baggrund af interne regnskabsoversigter, fakturaer og kontoudskrifter, kan B.T. kaste lys over, hvordan direktøren, Tanya Stougaard Kähler, har forvaltet nogle af millionerne.

Hun har brugt dem på blandt andet store udbetalinger til sig selv, dyr elektronik, håndværkerregninger og wellnessudstyr.

TIP B.T.: Ved du noget om Ravnstrup eller andre krisecentre? Skriv til journalist Cecilie Patscheider på cepa@bt.dk

Tanya Stougaard Kähler fik del i millionerne ved at blive ansat som projektleder, mens hun i forvejen var direktør for krisecentret.

Den fidus gav hende et månedligt honorar på 40.000 kroner og et ekstra bonushonorar på 80.000 kroner for at have udarbejdet ansøgningen til Socialstyrelsen, viser en ansættelseskontrakt og en regnskabsoversigt.

»Det er højst usædvanligt, at direktøren har haft to parallelle ansættelser. Man får en mistanke om, at hun har stukket skattekroner ned i egen lomme, som hun ikke skulle have haft,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Ud over udbetalingerne til direktøren selv har hun brugt store beløb på indkøb af inventar.

For eksempel er der brugt 35.000 kroner på et wellnessrum, og der er indkøbt en lysterapimaskine fra ‘Beauty Angel’ inklusive olie og creme til 93.000 kroner. Ifølge forhandlerens hjemmeside giver maskinen en ‘ung og smuk hud’.

Der er også brugt mindst 111.335 kroner på telefon, iPad, anden elektronik og hårde hvidevarer i butikker som Humac, Skousen og Bluecity.

Derudover er der brugt yderligere 273.847 kroner på ‘indkøb’, som ikke er nærmere specificeret i krisecentrets egen regnskabsoversigt, som B.T. er i besiddelse af.

Ifølge oversigten er der også brugt 13.600 kroner på husleje for en privat bolig og 1.975 kroner på Odder Parkhotel.

Sagen får advarselslamperne til at blinke, mener eksperter efter at have gennemgået dokumenterne.

»De her skattebetalte midler er forsvundet, og det fremstår, som om der er brugt penge på noget, de ikke måtte bruges på,« siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Jakob Dedenroth Bernhoft er enig.

»Ud fra et princip om, at skattekroner skal bruges så fornuftigt som muligt, ser der ud til at være brugt voldsomt store beløb på indkøb. Det bør undersøges, om der er bilag på det hele, og hvor alle møblerne og elektronikken er nu,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Forsvundne millioner B.T. undersøger krisecentrenes millionforretning Hvert år ryger store beløb fra statskassen til landets krisecentre, og de seneste år er der skudt en perlerække af nye krisecentre op. Men hvad sker der med millionerne? Er der bagmænd, der jagter hurtige penge frem for at hjælpe voldsramte kvinder? Og har myndighederne styr på, hvor pengene forsvinder hen? Hvis du ved noget om Ravnstrup Krisecenter eller andre krisecentre, kan du kontakte journalist Cecilie Patscheider på cepa@bt.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ud over den særlige pengepose på fire millioner fra Socialstyrelsen, har krisecentret fået 4,7 millioner kroner i indtægter fra kommunerne for at have huset voldsramte kvinder, men de millioner er også brugt.

Direktøren og den øvrige personkreds erklærede selv krisecentret konkurs i oktober. En kurator er i øjeblikket ved at undersøge det fulde billede af, hvad der er sket med millionerne fra Socialstyrelsen og krisecentrets egen pengekasse.

Konkursen er kulminationen på en længere periode med alvorlige problemer på Ravnstrup Krisecenter.

Krisecentrets økonomi var »uigennemskuelig«, der skete »uforsvarlig brug« af offentlige midler, og krisecentret havde ikke evnerne til at hjælpe voldsramte kvinder. Det konkluderer Socialtilsyn Øst i en særdeles kritisk tilsynsrapport.

På den baggrund besluttede tilsynet i slutningen af september at lukke krisecentret ned. Før beslutningen nåede at blive effektueret, gik krisecentret konkurs.

B.T. har i flere dage forsøgt at få et interview med direktør Tanya Stougaard Kähler og bestyrelsesformand Flemming Rylander, men de afviser at stille op til interview eller svare konkret på B.T.s spørgsmål. I stedet har de sendt et svar via deres advokat:

»Jeg kan dog generelt sige, at mine klienter afviser, at der skulle være foretaget dispositioner, som ikke har naturlig sammenhæng med driften af Ravnstrup,« lyder det i en mail fra advokat Martin Leth fra Boelskifte Advokater.