Hukommelsen er ikke den bedste hos den advokat, der for mindre end to år siden fremsatte et yderst usædvanligt tilbud til en bistandsadvokat for et voldtægtsoffer.

Tilbuddet lød på 100.000 kroner, hvis den unge kvinde ville droppe sin anmeldelse af den direktør og virksomhedsejer i København, som gentagne gange havde voldtaget hende.

Den 36-årige direktør blev onsdag idømt syv års fængsel ved Retten i Glostrup. Ikke alene for gentagne voldtægter af den unge kvinde, men også for voldtægter, blufærdighedskrænkelse og trusler mod tre andre unge kvinder, der tidligere havde været ansat under ham.

B.T. kunne torsdag afsløre, at det under straffesagen kom frem, at direktørens tidligere forsvarer – advokat Axel Lund fra advokatfirmaet Orato Advokater i Roskilde – fredag 4. december 2020 fremsatte det kontroversielle og muligvis ulovlige tilbud til de forurettede kvinders bistandsadvokat, Charlotte Møller Larsen.

Hun har fortalt B.T., at hun blev chokeret og mundlam over henvendelsen fra forsvarsadvokaten. Derfor kontaktede bistandsadvokaten øjeblikkelig politiet for at orientere om det økonomiske hold kæft-bolsje til kvinden.

Advokat Axel Lund har dog i dag tilsyneladende ikke den store erindring om tilbuddet på 100.000 kroner, hvis den voldtagne kvinde ville droppe sin anmeldelse.

Da B.T. fanger ham på telefonen, oplyser han til en start, at han har noteret sig udfaldet af nævningesagen i Glostrup.

Men advokatens talelyst er begrænset, da han bliver spurgt, hvad der lå bag hans henvendelse til de krænkede kvinders bistandsadvokat.

»Er det til citat?«

Ja, det er det sådan set.

»I så fald vil jeg sige, at jeg faktisk ikke kan huske det. Og jeg er faktisk heller ikke sikker på, at jeg kan udtale mig om det.«

Det er vel ikke hverdagskost at fremsætte sådan et tilbud, hvis du siger, at du ikke kan huske det i dag?

»Nu spørger du til noget generelt.«

Men jo også konkret i forhold til, at bistandsadvokaten til B.T. bekræfter, at hun har fået sådan et tilbud?

»Ja, men jeg har ikke nogen bemærkninger til sagen.«

Er sådan et tilbud udtryk for god advokatskik, som dit firma selv fremhæver på jeres hjemmeside?

»Jeg tror, at jeg er nødt til at henholde mig til mit tidligere svar: Jeg har ikke nogen bemærkninger,« svarer Alex Lund som afslutning på samtalen.

Hans partnerkollega Mette Bjørndal i samme advokatfirma var den nu voldtægtsdømte direktørs første advokat, men afviser at være bekendt med sin kollegas tilbud til de forurettede kvinders bistandsadvokat.

»Det kender jeg ikke noget til. Jeg overlod sagen ret hurtigt til min kollega. Siden har jeg ikke været involveret i den.«

»Vi beskæftiger os ikke med straffesager almindeligvis. Vi er et erhvervskontor. Men det er simpelthen ikke noget, som jeg har kendskab til, så det er heller ikke noget, jeg kan udtale mig om,« siger Mette Bjørndal, der er advokat og partner i Orato Advokater.

På firmaets hjemmeside understreges det, at man siger 'nej tak til opgaver, som er uetiske eller som er i strid med almindelig ordentlighed'.

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at man efterforsker sagen om det usædvanlige advokattilbud, men ønsker i øjeblikket ikke at kommentere sagen over for B.T.

Den politiassistent fra Københavns Vestegns Politi, der var hovedefterforsker i den omfattende sag om direktørens voldtægter og blufærdighedskrænkelser mod de fire unge kvinder, blev under nævningesagen ført som vidne.

Her oplyste hun fra vidneskranken, at hun ikke ikke vidste, hvad der var sket efter det usædvanlige tilbud fra direktørens tidligere forsvarer til kvindernes bistandsadvokat.

Dog fortalte hun ifølge en udskrift af retsbogen, som B.T. har fået adgang til, at den tidligere forsvarer ikke var blevet afhørt til sagen.

De fire forurettede kvinder, som direktøren blev idømt syv års fængsel for at have voldtaget og krænket på anden vis, var i alderen 19-23 år, da de blev ansat i mandens virksomhed i København.

Direktøren blev ud over fængselsstraffen også dømt til udvisning af Danmark for bestandig, da han er portugisisk statsborger. Samtidig blev han også dømt til at skulle betale de fire forurettede kvinder en tortgodtgørelse på samlet 410.000 kroner.

Han har anket til frifindelse i Østre Landsret.