»Jeg var seksuelt frisindet. Det var derfor, at de unge kvinder i mit firma gerne ville være sammen med mig som chef.«

Det har været en del af forklaringen fra den 36-årige direktør i et firma i København, som onsdag blev kendt skyldig i talrige voldtægter og blufærdighedskrænkelser mod fire unge kvinder, der i årene 2019-2020 var ansat i hans firma.

Onsdag eftermiddag demonstrerede et nævningeting ved Retten i Glostrup, at retten ikke var lige så frisindet i synet på hans seksuelle overgreb.

Nævningetinget besluttede, at en straf på syv års fængsel ville være en passende straf til direktøren Vitor Pedro Simoes Ramos.

Desuden blev det besluttet, at den portugisiske mand skal udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

»Et enigt nævningeting har lagt vægt på omfanget og karakteren af overgrebene, som har fundet sted over en længere periode. Desuden er der også lagt vægt på det ydmygende præg, som overgrebene på Hundige Strand havde. Samt at du har udnyttet og misbrugt din overordnede stilling,« forklarede retsformanden.

De fire unge ansatte, som han voldtog og på anden vis krænkede, var ifølge retten økonomisk afhængige af deres arbejde i hans firma. Flere af dem startede som ulønnede praktikanter og så ham til en start som en succesfuld og magtfuld mand.

Derfor fandt de sig også i, at han bad dem om at være iført kjole og høje hæle, når de gik på arbejde. Også selv om de ikke havde fysisk kundekontakt.

De fleste overgreb foregik i mandens bil, blandt andet på en strand i Hundige syd for København. Stranden er kendt for at blive brugt af personer, som ynder at dyrke sex i naturen.

På stranden kunne der være en tilskuerskare på op til tyve mænd, der onanerende overværede direktørens voldtægter på få meters afstand og i nogle tilfælde selv befølte offeret imens.

En af kvinderne har i vidneskranken forklaret, hvordan hun følte sig tvunget til at have samleje med tre-fire mænd omkring bilen, inden direktøren selv voldtog hende.

Hun skulle stille sig på alle fire på forsæderne i bilen, mens han tog hende bagfra. Undervejs slog han hende så hårdt på numsen, at hun bagefter på sin hud kunne se et aftryk af hans hånd – inklusive vielsesringen.

Voldtægtsofferet overvejede at få hjælp af de andre mænd, men som anklageren tørt konstaterede under sin procedure: De var tilsyneladende mere liderlige end ridderlige.

Under sagen er det kommet frem, at manden tidligere har været sigtet i en voldtægtssag. Sigtelsen blev opgivet. Han har derudover i en anden sag været mistænkt for voldtægt, men der blev ikke rejst sigtelse mod ham.

»Tiltalte havde derfor særlig anledning til at være opmærksom på, om kvinderne var indforstået med seksuelt samkvem,« lød det fra retsformand Dorte Nørby, da hun læste skyldkendelsen op.

Voldtægterne, som Vitor Pedro Simoes Ramos blev dømt for, fandt både sted i hans firma, i hans bil, ved den såkaldte sexstrand i Hundige og i et enkelt tilfælde også i en swingerklub i København.

Den 36-årige mand er gift med en dansk kvinde og far til parrets to små børn. Alligevel krævede senioranklager Helene Brædder ham udvist til Portugal.

»Det er bydende nødvendigt, at han udvises af Danmark. Han har igen og igen vist, at han ikke respekterer kvinders grænser,« understregede anklageren i sin procedure.

Samtidig med straffen på syv års fængsel og udvisning for bestandig skal den portugisiske direktør også betale de fire forurettede kvinder torterstatninger på samlet 410.000 kroner.

Den 36-årige direktør ankede på stedet dommen til Østre Landsret.